Resultado de MiLoto hoy, 24 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden enterarse de todos los detalles de un nuevo sorteo de MiLoto para el lunes 24 de agosto.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Lunes de MiLoto, es lo que han bautizado todos los colombianos a estos sorteos de una de las loterías más populares de los ‘cafeteros’. Un nuevo puñado de participantes de los juegos de azar despiertan con las ansias de saber si son los felices ganadores de esta jornada. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Resultado de MiLoto de este lunes, 24 de agosto de 2026

Números ganadores: 07 – 14 – 18 – 29 – 31.

07 – 14 – 18 – 29 – 31. Nuevo acumulado: $230 millones de pesos.

Resultado MiLoto 24 de agosto | baloto.com

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¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. El jugador que logra una coincidencia exacta en su línea se lleva el acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor. Es una dinámica simple y que resulta altamente llamativa.

Cobrar premios de MiLoto: ¿Qué hacer?

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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