Los once de Municipal para la batalla del año ante Motagua: solo sirve ganar

Los ‘escarlatas’ se juegan la vida.

Los Rojos tienen la mira en el inicio del torneo | X: @Rojos_Municipal

Municipal afrontará una auténtica final en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. El equipo dirigido por Mario Acevedo recibirá a Motagua con la obligación de conseguir una victoria que lo deje a las puertas de los cuartos de final, aunque también podría alcanzar la clasificación en esa misma jornada si se da una combinación favorable en el otro partido del Grupo D.

La situación en la tabla de posiciones es sumamente pareja y aumenta todavía más la trascendencia del encuentro. Motagua llega como líder con siete puntos, mientras que Cartaginés y Municipal acumulan cinco y FAS aparece con cuatro. En este escenario, los ‘escarlatas’ saben que no pueden especular y que tendrán que salir desde el primer minuto en busca de los tres puntos para mantener vivo el sueño de avanzar entre los ocho mejores del certamen.

Si Municipal consigue derrotar a Motagua, alcanzará las ocho unidades y, en ese caso, necesitará que FAS y Cartaginés igualen en el otro encuentro de la jornada para asegurar su clasificación. Esa combinación le permitiría superar a los costarricenses y quedarse con uno de los boletos disponibles para los cuartos de final, coronando así una campaña internacional que ya tiene al equipo guatemalteco como uno de los principales protagonistas de la competencia.

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Sin embargo, existe otra posibilidad que complica considerablemente el panorama. Si Cartaginés logra imponerse ante FAS, Municipal también deberá ganar, pero necesitaría hacerlo por una diferencia de gol muy amplia para poder superar a los costarricenses. En ese escenario, la diferencia de goles pasaría a tener un peso determinante y obligaría a los de Acevedo a buscar algo más que una victoria, dependiendo de cómo termine el otro compromiso.

La gran noticia para Municipal es que depende de sí mismo. No necesita hacer cuentas antes de salir al campo: sabe que una victoria frente a Motagua lo mantendrá con posibilidades concretas de alcanzar los cuartos de final y, dependiendo del resultado de FAS-Cartaginés, incluso podría darle directamente la clasificación. La contracara es que cualquier otro resultado lo dejará eliminado, por lo que un empate o una derrota no serán suficientes para continuar con vida.

Del otro lado estará un Motagua que tampoco llegará relajado. El conjunto hondureño es líder del grupo, pero una derrota podría dejarlo seriamente comprometido y hasta fuera de la siguiente instancia, dependiendo de lo que ocurra entre Cartaginés y FAS. Por eso, los dos equipos tendrán motivos suficientes para salir a buscar el resultado y no podrán permitirse especular durante demasiado tiempo.

Municipal llega a esta definición respaldado además por un presente que lo tiene como uno de los equipos más competitivos del fútbol guatemalteco. Después de conquistar el Clausura 2026 y convertirse en el máximo campeón de la historia del país con 33 títulos de liga, los ‘escarlatas’ quieren trasladar ese protagonismo al plano internacional y conseguir una clasificación que ningún otro representante guatemalteco ha podido alcanzar en esta edición de la Copa Centroamericana.

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Por todo esto, el partido ante Motagua tendrá todos los condimentos de una final. Municipal sabe que solo le sirve ganar, conoce las cuentas que debe hacer y, sobre todo, tiene la tranquilidad de que el destino está en sus propias manos. El objetivo está claro: ganar en casa, esperar el resultado del otro encuentro y buscar hacer historia metiéndose entre los ocho mejores de Centroamérica.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Motagua hoy

Ni Municipal ni Motagua cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 5 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Mario Acevedo y Javier López no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Municipal : Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Aubrey David, José Morales; Yunior Pérez, Rodrigo Saravia; Erik López, Cristian Hernández, Rudy Muñoz; y Alejandro Cabeza. DT : Mario Acevedo.

: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Aubrey David, José Morales; Yunior Pérez, Rodrigo Saravia; Erik López, Cristian Hernández, Rudy Muñoz; y Alejandro Cabeza. : Mario Acevedo. Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo; Óscar Padilla Discua; Jorge Serrano, Denis Meléndez, José Reyes, Jesús Batiz; y Rodrigo De Olivera. DT: Javier López.

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