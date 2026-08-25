Jhon Arias, comprometido con el Chocó: reconstrucción, solidaridad y su futuro con Colombia

Jhon Arias, figura de la Selección Colombia y actual jugador de Palmeiras, ha sido uno de los deportistas que más se ha involucrado en las ayudas para las familias afectadas por el terremoto que golpeó al Chocó. En entrevista con Claro Sports, el futbolista habló sobre el trabajo que continuará para apoyar a las comunidades y las necesidades que aún persisten tras la emergencia. Además, Arias se refirió a su presente deportivo y a lo que viene para la Selección Colombia, con la mirada puesta en los próximos retos del equipo nacional.

¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando viste todo lo que estaba pasando en el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto?

“Desafortunadamente son tiempos difíciles en Colombia y, particularmente, en el Chocó. Yo creo que aún nos falta mucho por hacer y que las ayudas deben continuar, porque con el paso del tiempo, cuando la noticia pierde un poco de foco, existe el riesgo de que se olvide la necesidad de tantas personas que todavía requieren apoyo.

A título personal, creo que ahora entramos en una nueva fase, la de reconstrucción. Muchas personas han ayudado y nos han dado la mano, lo que ha permitido mitigar la escasez de alimentos y productos básicos, pero ahora viene una etapa difícil: intentar reconstruir todo lo que el sismo, el terremoto, se llevó. ¿Cómo fue ese operativo y cómo lograste que se hiciera tan rápido?Desde el momento en que recibí la noticia sentí la necesidad y la obligación de actuar rápido, porque conozco las condiciones en las que se vive en el Chocó. Sé que es un territorio y una población que muchas veces se siente olvidada y que tiene mayores dificultades para acceder a recursos. Por eso sentí la necesidad de demostrarle a la gente que, incluso desde la distancia, estaba presente, que también sentía su dolor y que en mí podían encontrar una voz de aliento y una mano amiga que los iba a ayudar”.

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¿Cómo fue el operativo de las ayudas humanitarias y cómo lograste que se hiciera tan rápido?

“Hemos tenido muchas personas que nos han ayudado y que todavía nos siguen apoyando, a través de mi fundación y también de contactos directos con mi esposa, que se puso al frente de todo este trabajo mientras yo atendía algunos compromisos laborales. Vimos las redes sociales como una herramienta para encontrar ayudas y movilizarnos, porque sabíamos que había mucha gente de buen corazón dispuesta a colaborar. Desde el momento en que hicimos pública la iniciativa y mostramos que estábamos dispuestos a ayudar, muchas personas se unieron, lo que ha hecho mucho más fácil todo este trabajo”.

¿Qué ves que es lo que más se necesita para la reconstrucción o o implementos que tú veas que la gente sigue necesitando que se done?

“Actualmente estamos iniciando una campaña enfocada principalmente en donaciones monetarias, porque la etapa de reconstrucción es más compleja y requiere materiales de construcción cuyo transporte hasta el Chocó también representa una dificultad. Entramos en una fase bastante difícil, porque con el paso del tiempo la atención disminuye y las ayudas pueden reducirse. El objetivo ahora no es solo reconstruir lo que se perdió, sino hacerlo bien y brindarles a las personas un lugar seguro, que no sea una solución momentánea, sino que pueda durar durante mucho tiempo”.

¿Tú has tenido la oportunidad de hablar con otros compañeros, algunos otros futbolistas y has visto también lo que ellos han hecho o se han puesto de acuerdo para hacer algo?

“Es de resaltar la gran solidaridad que ha demostrado Colombia y la disposición que hemos tenido como país para ayudar a quienes no la están pasando bien. A título personal, he hablado con algunos compañeros de la Selección y de mi club, que también han aportado a través de sus propios recursos, fundaciones y contactos. Algunos incluso se han coordinado conmigo para realizar estas ayudas en conjunto. Ha sido muy gratificante ver cómo personas de regiones no afectadas han sentido este dolor como propio y han dispuesto todos los recursos posibles para ayudar”.

¿Qué mensaje le das a los colombianos que quieren continuar con tu fundación o más precisamente contigo para para esto que se viene, que sin duda es lo más difícil en el Chocó?

“Yo creo que el mensaje es el mismo, que estoy abierto, que toda ayuda cuenta, que toda donación es bien recibida. Que claramente que que necesitamos aún de de todos los colombianos que que han ayudado, que se han puesto la mano en el corazón, que se han sensibilizado. Y como te digo, eh las personas aún siguen necesitando de nosotros, aún siguen necesitando de nuestra ayuda, aún siguen necesitando eh sentirse apoyadas, sentirse queridas y claramente que yo creo que nuestra misión no va no va a terminar hasta ver cada uno de ellos de nuevo en su hogar, en en sus casas y estando bien y estando tranquilos”.

¿Qué ha pasado después del Mundial, cómo ves la posible renovación de la Selección Colombia más teniendo estos amistosos que se vienen en los próximos meses?

“En el club las cosas están bastante bien. Seguimos peleando en todos los torneos y, hasta ahora, llevamos una buena temporada. Se acerca un momento importante… Se viene un momento decisivo del año, con las instancias finales de los torneos, que siempre requieren un trato especial. Tenemos un gran equipo y estoy feliz con lo que ha sido mi año, esperando poder cerrarlo de la mejor manera.

Sobre la Selección Colombia, todos estamos expectantes por las decisiones que tome el profesor Néstor Lorenzo. Tenemos grandes jugadores y varios futbolistas que vienen haciendo las cosas bien y pueden ganarse una oportunidad. El profesor tiene buenas herramientas, conoce el proceso y también el ADN del futbolista colombiano, así que, como todos los colombianos, estoy expectante por lo que será este nuevo ciclo”.

¿Te gustaría regresar a Europa?

“Yo siempre estoy abierto a lo que pueda pasar. El futuro pertenece a Dios y es algo que no me quita el sueño. Estoy bien, pero claramente, si se da la oportunidad, la voy a recibir con los brazos abiertos”.

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