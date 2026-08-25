Rating Colombia del 24 de agosto de 2026, según CNC: ‘Masterchef Celebrity’ se mete en el top 3

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el lunes 24 de agosto.

Masterchef Celebrity | Canal RCN Oficial.

Los colombianos siguen dejando en claro sus preferencias en cuanto a la programación nacional. Caracol TV brilla con luz propia gracias a su producción estelar, ‘Yo Me Llamo’. Sin embargo, RCN ha repuntado de la mano de ‘Masterchef Celebrity’. En Claro Sports les contamos todos los detalles del rating de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 24 de agosto de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 15,60 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 12,46 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,00 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,32 % María la caprichosa – Caracol TV | 6,34 % Pa seguirte queriendo – RCN | 6,01 % Espacio político: Partido Conservador – RCN | 5,55 % La Rosa de Guadalupe – RCN | 5,28 % Noticias RCN PRM | 5,00 % Enfermeras – RCN | 4,19 %

Programación deportiva para el martes 25 de agosto

2:00 p.m. | Valencia vs Real Betis | LaLiga.

2:00 p.m. | LASK vs Celtic | Conference League.

7:00 p.m. | Cruzeiro vs Atlético Mineiro | Copa de Brasil.

7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Deportes Tolima | Copa Libertadores.

8:00 p.m. | Cúcuta Deportivo vs Alianza | Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Existen varias compañías que se dedican plenamente a los estudios de consumo de los colombianos. Una de ellas es el Centro Nacional de Consultorías (CNC) como la más confiable en términos de mediciones. Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar lo que prefieren los televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, la cual va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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