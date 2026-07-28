Roberto Mancini, a un paso de volver a Italia: presidente de la FIGC anuncia el acuerdo para su regreso a la Azzurra

Giovanni Malagò confirmó que negocia con Roberto Mancini para volver al banquillo de Italia, tras el veto a Pirlo y la salida de Maldini

Roberto Mancini fue campeón de Europa con La Azzurra en 2021 | Reuters

La selección de Italia está a punto de cerrar un nuevo capítulo en la crisis que sacudió su proceso de reconstrucción. Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), anunció este martes durante el Consejo Federal que mantiene conversaciones con Roberto Mancini para que vuelva a asumir el cargo de seleccionador nacional.

“Estoy hablando con Roberto Mancini para que sea el nuevo seleccionador; esperamos la firma“, declaró Malagò durante una reunión de la FIGC. Reportes desde Italia apuntan a que el anuncio se haría entre este martes 28 y miércoles 29 de julio.

El posible regreso de Mancini llega después del colapso del proyecto encabezado por Paolo Maldini y Leonardo. Ambos abandonaron la Federación tras la decisión de Malagò de frenar el nombramiento de Andrea Pirlo como seleccionador, debido a la polémica por su relación comercial con una casa de apuestas rusa, una ruptura que terminó por desintegrar la nueva estructura deportiva, apenas 16 días después de su presentación.

En caso de concretarse la firma, Mancini iniciará una segunda etapa al frente de Italia, selección que dirigió entre 2018 y 2023. Durante ese ciclo disputó 58 partidos, registró un promedio de 2.14 puntos por encuentro y condujo a la Azzurra al título de la Eurocopa 2021, antes de presentar su renuncia en agosto de 2023.

¿Quién ocuparía el puesto que dejó Paolo Maldini?

Mientras la prioridad de la FIGC sigue siendo cerrar el regreso de Roberto Mancini, también continúa abierta la búsqueda del nuevo director técnico tras la salida de Maldini.

Reportes de Corriere dello Sport apuntan a que Claudio Ranieri sería el principal candidato para asumir esa responsabilidad dentro del nuevo organigrama federativo. El experimentado entrenador estaría bien posicionado para convertirse en la figura encargada de coordinar el proyecto deportivo de la selección.

Otra de las opciones que sonó durante las últimas horas fue Giorgio Chiellini. Sin embargo, el excapitán de Italia habría descartado esa posibilidad al asegurar que se encuentra satisfecho con su función actual dentro de la Juventus y que pretende continuar apoyando el proyecto encabezado por Damien Comolli y Giovanni Carnevali.

Fabio Capello cuestiona el posible regreso de Mancini

El posible retorno de Roberto Mancini no ha estado exento de críticas. Fabio Capello considera que el exseleccionador no debería volver al cargo y calificó como “gravísima” la forma en la que abandonó a Italia en agosto de 2023 en una entrevista con la Gazzetta dello Sport.

Capello recordó que Mancini presentó su renuncia mediante un correo electrónico enviado desde Mykonos, apenas unas semanas antes de partidos decisivos para la clasificación internacional, antes de aceptar un millonario contrato para dirigir a Arabia Saudita. Para el histórico entrenador, ese episodio pesa demasiado como para justificar una segunda oportunidad, por lo que sostuvo que Antonio Conte habría sido la mejor opción para encabezar la reconstrucción de la Azzurra.

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