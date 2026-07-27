Gianni Infantino confronta a los críticos del Mundial 2026: “ustedes siembran odio, nosotros unimos al mundo”

El presidente de la FIFA defendió el Mundial 2026, negó problemas de seguridad, justificó decisiones polémicas y cargó contra los críticos

Infantino abordó las polémicas del Mundial 2026 | Reuters

Gianni Infantino abordó las críticas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un extenso mensaje publicado en las redes oficiales del organismo. A lo largo de 15 diapositivas, el dirigente defendió la organización del torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, rechazó las críticas por las polémicas que rodearon la competencia y aseguró que el torneo fue una demostración de unidad mundial.

El presidente de la FIFA adoptó un tono confrontativo contra periodistas y críticos, a quienes acusó de difundir odio y rumores falsos, mientras reivindicó el trabajo del organismo durante el torneo.

“Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”

Infantino comenzó su mensaje asegurando que quienes criticaron el Mundial perdieron “la belleza del fútbol” y la convivencia que, según él, se vivió durante la competencia.

“Mientras ustedes se esconden, nosotros recorrimos las calles de Canadá, México y Estados Unidos hablando con los aficionados, conviviendo con la gente y garantizando la seguridad de todos. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”.

El dirigente insistió en que el torneo reunió a millones de personas sin incidentes relevantes. “Vivimos un Mundial sin violencia, sin incidentes, con seguridad al 100%; solo alegría, felicidad, unidad y convivencia“.

También destacó la asistencia de más de siete millones de aficionados, la presencia de celebridades de todo el mundo y agradeció el trabajo de los gobiernos de los tres países anfitriones, las fuerzas de seguridad y los voluntarios.

Defiende a FIFA por las restricciones migratorias

Uno de los temas que más críticas generó durante el torneo fueron las restricciones migratorias impuestas a ciudadanos de distintos países, especialmente aficionados de selecciones participantes.

Infantino respondió directamente a esos cuestionamientos. “Ustedes mencionaron a las pocas personas a las que se les negó una visa y pasaron por alto a los millones que fueron aprobados desde todas partes del mundo”.

Como ejemplo, citó el caso de Irán, cuya participación estuvo rodeada de dificultades logísticas y políticas, a pesar de que la selección tuvo que volar a Tijuana después de cada uno de sus partidos. “Trabajamos incansablemente para unir a países en guerra. Irán entró a Estados Unidos sin incidentes ni conflictos”.

También mencionó a Haití como ejemplo del poder del fútbol para unir a las naciones: “Cuando el fútbol llevó a Haití ante el mundo, quizá era momento de dejar a un lado los teclados y mostrar respeto a los equipos, a los aficionados y a los niños que sueñan en grande”.

La polémica por la tarjeta roja de Folarin Balogun

Infantino también abordó las críticas por decisiones arbitrales y disciplinarias, entre ellas la revocación de la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun tras su expulsión en la fase de grupos.

Sin mencionar directamente el caso, defendió este tipo de resoluciones como algo habitual en el fútbol. “Las decisiones arbitrales discutibles o resoluciones disciplinarias, como tarjetas potencialmente equivocadas o decisiones posteriores de no suspender jugadores, son algo rutinario y ampliamente aceptado en algunas de las ligas más importantes del mundo”.

Incluso cuestionó que esas críticas provinieran precisamente de países donde, según dijo, estas prácticas también existen. “Es curioso que los mismos países donde estas prácticas son habituales sean quienes más nos critican“.

Un mensaje contra el “odio”

La mayor parte del comunicado estuvo dirigida contra quienes cuestionaron la organización del Mundial. Infantino aseguró que las críticas estuvieron motivadas por el odio y la división, mientras que la FIFA, afirmó, promovió valores de paz y convivencia. “Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto“.

Y concluyó con un llamado a dejar atrás las críticas. “A quienes dedican su tiempo y energía a odiarnos, les pido que se detengan un momento, reflexionen, recen o simplemente vean un partido de fútbol. Solo nuestro hermoso juego puede hacer que todos volvamos a ser uno”.

Finalmente, el presidente de la FIFA calificó a la Copa Mundial 2026 como “el Mundial más extraordinario” y afirmó sentirse orgulloso de haber contribuido a su organización. “Que el fútbol esté siempre por encima del odio”.

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