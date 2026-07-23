Paolo Maldini revela que Italia buscó a Ancelotti antes de Guardiola

La búsqueda de nuevo entrenador forma parte de un proceso de reconstrucción que pretende modificar la estructura deportiva de Italia

Ancelotti y Maldini | Reuters/Piero Cruciatti / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Paolo Maldini confirmó que la Federación Italiana de Fútbol sostuvo conversaciones con Carlo Ancelotti para ofrecerle el puesto de seleccionador. La revelación se produjo durante la conferencia posterior a la Asamblea de la Lega Serie A, donde el nuevo director técnico de la FIGC explicó que la búsqueda del entrenador forma parte de un proceso de reconstrucción que pretende modificar la estructura deportiva de Italia.

“También hablamos con Ancelotti antes que con Pep, pero nos pareció correcto empezar con el mejor del mundo”, declaró Maldini al ser cuestionado sobre las gestiones realizadas. Sus palabras colocaron al actual entrenador italiano entre los nombres consultados por la Federación, aunque el dirigente no aclaró si todavía existe una negociación abierta ni las razones por las que el contacto no avanzó.

El interés por Ancelotti respondió a la intención de comenzar el proyecto con entrenadores que conozcan el fútbol internacional y puedan dirigir un proceso que no estará limitado a la selección mayor. Maldini señaló que la persona elegida deberá participar en la construcción de una identidad aplicable a los equipos juveniles y al área encargada de la formación de técnicos.

La nueva dirección deportiva pretende establecer una propuesta con mayor iniciativa y presencia ofensiva. Leonardo, quien trabaja como asesor dentro del proyecto, explicó que Italia necesita recuperar terreno después de quedar rezagada frente a selecciones que han adoptado estilos más proactivos. Por ello, la elección dependerá tanto de la trayectoria del candidato como de su capacidad para compartir los objetivos de la Federación.

“Hay muchos entrenadores, pero queremos encontrar la sintonía con el técnico”, expresó Leonardo. El exjugador brasileño destacó que la relación con Maldini permitirá tomar decisiones a partir de principios compartidos y no solamente de los resultados inmediatos. Ambos consideran que la reconstrucción requiere coordinación entre la selección absoluta, las categorías inferiores y el sector técnico.

Maldini reconoció que existe presión para anunciar al nuevo seleccionador, pero aseguró que la directiva no pretende tomar una decisión solamente para cumplir con los tiempos marcados desde el exterior: “Quizás lo mejor sea hacerlo esta semana, quizás no. Estamos esperando a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero internamente no tenemos prisa”, señaló.

El exdefensa del Milan también habló sobre su llegada a la Federación y admitió que el proyecto presentado por Giovanni Malagò terminó por convencerlo pese a las dificultades que enfrenta el fútbol italiano. Maldini describió el nombramiento como un llamado al que no podía responder de manera negativa y explicó que su relación con Leonardo fue uno de los factores que lo llevó a aceptar el cargo.

La conversación con Ancelotti amplía el panorama sobre las gestiones realizadas por Italia, pero el punto central de la búsqueda no está en acumular candidatos. Maldini y Leonardo quieren encontrar a un entrenador que se comprometa con una transformación de largo plazo, comparta una idea de juego y pueda encabezar una estructura que permita a la selección recuperar continuidad en las competencias internacionales.

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