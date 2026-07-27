¡Italia, en llamas! Vetan a Pirlo de la Azzurra y Maldini estaría al borde de la renuncia

Andrea Pirlo publicó que la FIGC decidió descartarlo de última hora como técnico de la Azzurra, un comunicado de prensa que habría causado un sismo

Andrea Pirlo no será técnico de la selección de Italia | Reuters

Cuando parecía que la selección de Italia había tocado fondo tras quedarse sin boleto a la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, el ambiente en la Azzurra sería peor de lo pensado tras el comunicado de prensa que publicó Andrea Pirlo durante las últimas horas de este domingo y que reafirmó este lunes 27 de julio, en el que mostró su incredulidad luego de que la Federación Italiana de Fútbol decidiera de última hora no contratarlo como técnico del equipo nacional, un caso que tendría a Paolo Maldini, director deportivo, y a Leonardo de Araújo, asesor estratégico, al borde de la renuncia.

Pese a que Andrea Pirlo había aceptado la propuesta de tomar las riendas del conjunto italiano de cara a la próxima Nations League de la UEFA y la Eurocopa 2028, el exfutbolista reveló que ni siquiera él esperaba la decisión de dejarlo fuera del proyecto. Sin embargo, también dejó en claro que la decisión no habría venido de Paolo Maldini ni de Leonardo de Araújo, quienes le habían ofrecido el cargo días atrás.

“En los últimos días, he presenciado con gran amargura el debate que se ha generado en torno a mi nombre y la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador de Italia. Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todos los implicados, he optado por guardar silencio hasta ahora”, indicó Andrea Pirlo en un comunicado de prensa. “Sin embargo, tras enterarme anoche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador, siento que es mi deber aclarar algunos puntos. A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he llevado a cabo mis actividades cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado. La colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente polémica surgió en el marco de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de carácter comercial y deportivo”.

De acuerdo con información de la prensa italiana, Andrea Pirlo supuestamente quedó fuera por su vínculo comercial con una casa de apuestas rusa vinculada al oligarca Sergey Lomakin, una situación que habría provocado una presión política que supuestamente orilló a Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, a vetar al técnico de 47 años del banquillo de la Azzurra con la intención de salvaguardar su imagen.

Bajo este panorama, Paolo Maldini y Leonardo de Araújo estarían cerca de dimitir de los cargos que asumieron apenas el 11 de julio pasado tras una supuesta ruptura con Giovanni Malagò, debido a que los encargados del área deportiva de la selección de Italia confiaban ciegamente en Andrea Pirlo como el sucesor de Gennaro Gattuso.

Antonio Conte y Roberto Mancini aparecieron en el horizonte de la Azzurra tras el descarte de Andrea Pirlo. Sin embargo, Paolo Maldini y Leonardo de Araújo no tendrían interés en respaldar a ninguno de los dos candidatos, por lo que sus propias renuncias seguirían en el aire, una situación que mantiene en vilo a una selección de Italia que no ha asistido a las últimas tres Copas del Mundo.

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