Martín Caparrós: “El fútbol ya no es el deporte que me gustaba”

El escritor argentino habla en esta ocasión sobre el rol político que han tomado los futbolistas y el futuro del deporte ante la crisis de FIFA

Caparrós y el futuro del fútbol tras la crisis de FIFA | Claro Sports

Martín Caparrós vuelve la mirada hacia un fútbol que siente cada vez más distante del que conoció desde las tribunas de Boca Juniors. En la segunda parte de su conversación con AS, el escritor argentino reflexiona sobre el papel político de los futbolistas, la influencia de figuras públicas fuera de la cancha y el rumbo de un deporte marcado por las decisiones de FIFA y su dirigencia. Caparrós evita exigir a los jugadores que se conviertan en referentes ideológicos y, al mismo tiempo, cuestiona la transformación de los estadios, las estructuras de poder y una industria que, desde su perspectiva, ha dejado atrás parte de aquello que convirtió al fútbol en un espacio de encuentro entre personas de distintos orígenes. Lee la entrevista completa, aquí.