Luis Enrique revela a su candidato para ganar el Balón de Oro

El técnico del PSG puso sobre la mesa el nombre de un futbolista español tras repasar los títulos que ha conquistado con su club y selección

Luis Enrique selecciona a su Balón de Oro | Reuters, Imago7

Luis Enrique ya tiene un candidato para ganar el Balón de Oro 2026. El entrenador del Paris Saint-Germain aprovechó uno de los entrenamientos del conjunto francés para destacar el palmarés reciente de uno de sus jugadores y colocar su nombre dentro de la carrera por el reconocimiento que entrega France Football.

El elegido por el técnico español es Fabián Ruiz, quien regresó al trabajo con el PSG después de conquistar el Mundial 2026 con España. El mediocampista recibió el tradicional pasillo de sus compañeros por el título obtenido con la selección y fue durante ese momento cuando Luis Enrique repasó algunos de los principales logros de su futbolista.

“Fabián ha ganado el Mundial, hace dos años la Eurocopa, back-to-back (Champions League dos veces seguidas), la Nations League…”, expresó Luis Enrique mientras el plantel recibía al internacional español. Marquinhos también intervino en la escena y añadió: “Le falta el Balón de Oro y ya está”.

La candidatura planteada por el entrenador se apoya principalmente en los títulos acumulados por Fabián durante los últimos años. Con España conquistó la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa de 2024 y posteriormente el Mundial de 2026, torneo en el que formó parte del equipo que terminó levantando el campeonato después de superar a Argentina en la final.

A nivel de clubes, el centrocampista también ha formado parte del PSG que conquistó dos Champions League consecutivas bajo las órdenes de Luis Enrique. En la última temporada disputó 34 partidos y se mantuvo dentro de las opciones habituales del entrenador, además de llegar al Mundial como uno de los futbolistas considerados por la selección española.

Fabián tendrá competencia dentro y fuera de su propio vestuario en la carrera por el Balón de Oro. Ousmane Dembélé, ganador del reconocimiento en 2025, vuelve a aparecer entre los nombres vinculados al premio, mientras jugadores como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane y Lionel Messi también han sido mencionados entre los posibles aspirantes.

Luis Enrique ya vivió una situación similar la temporada anterior, cuando Dembélé terminó conquistando el Balón de Oro después de formar parte del PSG que levantó la primera Champions League de su historia. Ahora, después de que el club francés revalidara el título continental, el entrenador ha colocado públicamente a otro integrante de su plantilla entre los candidatos.

Fabián Ruiz, de 30 años, afronta así la nueva temporada después de sumar un Mundial a un palmarés que ya incluía Eurocopa, Liga de Naciones y dos Champions League consecutivas. La gala del Balón de Oro volverá a reunir a los principales candidatos del año y Luis Enrique ya dejó clara su elección dentro del vestuario del PSG.

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