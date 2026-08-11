Deportivo Cali pierde a Ronaldo Pájaro por lesiones ocasionadas en el terremoto: habrá cirugía

Aunque el club Azucarero no confirma el tiempo de baja, la recuperación de uno de sus brazos lo dejaría por fuera lo que resta del año.

Ronaldo Pájaro, jugador de Deportivo Cali. – Vizzor Image.

La tragedia del terremoto que sacudió a Colombia durante este lunes también ha dejado afectaciones al fútbol. Además del aplazamiento de toda la actividad de esta semana, que deja 28 partidos de equipos de la primera división postergados, también hay algunos casos en los que la salud de los futbolistas de vio afectada. Este es el caso de Ronaldo Pájaro, quien estará por fuera de las canchas durante un tiempo.

Por medio de un comunicado, Deportivo Cali detalló que el centrocampista sufrió lesiones durante el evento sísmico en sus extremidades: “Durante el día de ayer, el jugador sufrió una caída que le ocasionó un fuerte traumatismo en el costado derecho de su cuerpo, con mayor afectación en el codo y el tobillo. Tras ser trasladado a la Clínica Valle del Lili y realizarse los estudios correspondientes, se confirmó una luxofractura de codo y una fisura del maléolo medial del tobillo“.

Además, el club Azucarero confirmó que deberá ser sometido a una cirugía en un brazo: “Debido a la inestabilidad de la articulación del codo, Ronaldo será sometido a intervención quirúrgica. Por su parte, la lesión en el tobillo será manejada mediante tratamiento conservador. El jugador permanece bajo seguimiento y cuidado del equipo médico. Su evolución y los tiempos de recuperación serán informados oportunamente de acuerdo con su progreso clínico“.

No es algo tan sencillo de recuperar. Las luxofracturas son lesiones en las que se combina la dislocación de la articulación y la rotura de uno de los huesos que encajan en la unión. Como se puede ver en el pronunciamiento oficial, la institución no confirma un tiempo de baja ni de cuál extremidad se trata específicamente. No obstante, la recuperación de ese tipo de inconvenientes suele estimarse entre cuatro y seis meses, con lo que quedaría sin competir lo que resta del año.

Pájaro fue fichado desde Fortaleza a principios de 2026 y, con 24 años de edad, es una de las principales cartas a potenciar del equipo como un gran talento a futuro. Por ahora, Rafael Dudamel, director técnico, deberá diseñar un plan para remplazarlo. Con algunos días restantes en el mercado de fichajes, el club podría intentar algún movimiento para sumar a un jugador a su proyecto.

El encuentro como local frente a Atlético Nacional por los octavos de final de la Copa Colombia quedó aplazado. Como Dimayor informó que todos los compromisos de la semana quedaban postergados, se presume que el duelo por la quinta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II en visita a Millonarios también quedará pendiente, pues se iba a jugar el lunes 17 de agosto, que es festivo en Colombia.

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