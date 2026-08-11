Gabriel Milito pone calma con Camberos: “Tendrá que luchar por un lugar en Chivas”

El atacante del Rebaño llega con reconocimiento internacional bajo el brazo, pero Gabriel Milito dejó claro que la competencia por minutos será para todos

Camberos tiene que pelear por su lugar en Chivas | Imago7

Chivas recibió de vuelta a una de sus mayores apuestas juveniles después de una semana inolvidable. Hugo Camberos regresó al Guadalajara tras ser una pieza clave en la conquista del Campeonato sub 20 de Concacaf, torneo en el que no solo levantó el título, sino que además fue reconocido como el mejor jugador de la competencia y terminó como máximo goleador.

El impacto del atacante durante el certamen internacional generó expectativa dentro del entorno rojiblanco, pero Gabriel Milito evitó colocarlo como un titular automático. El entrenador argentino reconoció el crecimiento del futbolista, aunque dejó claro que deberá ganarse una oportunidad dentro del primer equipo como cualquier otro integrante del plantel.

“En el caso de Hugo, es un jugador que nosotros, por supuesto, tenemos en cuenta. Por eso queremos que esté con nosotros. Tendrá que luchar por un lugar, como lo tiene que hacer cada uno de sus compañeros para ganarse una oportunidad”, explicó el estratega del Guadalajara.

Para Milito, el rendimiento de Camberos durante el torneo confirmó las cualidades que ya habían detectado en el club. El cuerpo técnico ha seguido de cerca su evolución y considera que los reconocimientos obtenidos con la selección mexicana sub 20 son consecuencia del proceso que ha llevado en los últimos meses.

“Nosotros hemos seguido su rendimiento y sabemos que ha tenido un desempeño muy destacado”, agregó el entrenador argentino, quien ahora espera que el juvenil pueda trasladar esa confianza y nivel mostrado con la selección a la competencia interna con Chivas.

El técnico rojiblanco también puso en valor el trabajo del resto de los futbolistas del Guadalajara que participaron con la selección mexicana sub 20. Además de Camberos, destacó las actuaciones de Sandoval, Samir Inda, Yohan Orozco, Carlos Hernández y Cristo Navarrete, quienes formaron parte del grupo campeón.

“Han tenido un gran desempeño, no solamente Camberos y Sandoval, sino también Samir Inda, Yohan Orozco, Carlos Hernández, Cristo Navarrete y, en general, todos los chicos que fueron convocados”, señaló Milito, al considerar que la experiencia internacional será una herramienta importante para su crecimiento.

Los jóvenes rojiblancos ya se reincorporaron al plantel después de cerrar su participación con la selección mexicana sub 20. Milito reconoció que llegaron con cierto cansancio debido al desgaste de la final y al viaje de regreso, aunque también destacó el impulso anímico que representa haber conseguido objetivos importantes.

“Los chicos que participaron con la selección llegaron anoche. Vienen cansados después de haber jugado el domingo y de realizar un viaje de cinco horas hasta aquí, pero me imagino que también llegan con la felicidad de haber conseguido el objetivo de clasificar al Mundial sub 20 y a los Juegos Olímpicos”, comentó.

Ahora Camberos afronta una nueva etapa: dejar atrás los festejos por el campeonato internacional y comenzar la pelea por minutos en el primer equipo de Chivas. El delantero vuelve con confianza, reconocimiento y argumentos para buscar protagonismo, pero bajo la misma exigencia que Milito mantiene para todo el plantel: demostrar en cancha que merece una oportunidad.

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