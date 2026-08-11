Vuelta a Colombia 2026, etapa 5: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 12 de agosto

A pesar del grave terremoto que azotó el occidente del país, la ronda cafetera seguirá su curso.

Vuelta a Colombia 2026/ Fedeciclismo.

Wilmar Paredes volvió a imponerse en la llegada de la Vuelta a Colombia hacia Ibagué. El pelotón se despidió de Neiva y emprendió camino hasta el departamento del Tolima, nuevamente con oportunidad para el embalaje, donde el corredor del Medellín Team EPM picó en punta tras casi 197 kilómetros de recorrido. Claramente, por su hegemonía en las últimas fracciones, Paredes retiene la camiseta amarilla.

Sin embargo, ahora viene lo bueno. Aunque es posible que se presenten variaciones de última hora por el grave terremoto y la situación actual del país, en los planes está el ascenso al Alto El Sifón (4.121 metros sobre el nivel del mar). Esto es lo que debe saber sobre la próxima etapa.

¿A qué hora empieza la etapa 5 de la Vuelta Colombia 2026?

El pelotón de corredores, con Paredes y compañía, saldrá de Ibagué a las 8:00 de la mañana (hora COL). En total serán 165 kilómetros de recorrido, donde el fin en el pico del Parque Los Nevados tendrá su lugar a las 12:07 del medio día.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 5, hoy 12 de agosto?

Así será el recorrido del día: Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón. Habrá tres premios en el sprint (ES Terpel, Lérida y Líbano), mientras que se registrarán dos puertos de primera categoría y uno más especial (Alto de Murillo – 21.3 km al 6.4%).

Etapa 5 de la Vuelta a Colombia | ProCyclingStats

¿Qué calles y vialidades cierran, y a qué hora, por la etapa 1 de la Vuelta Colombia 2026?

Así está pactada la ruta por donde pasará el grupo de ciclistas (vías urbanas):

Ibagué: Parque Deportivo – Glorieta del Aeropuerto – Puente Chipalo.

Parque Deportivo – Glorieta del Aeropuerto – Puente Chipalo. Líbano: Alto La Vírgen – Carrera 4 (Hospital) – Parque Principal – Coliseo – Cruce Villahermosa – Restaurante El Agrado.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a Colombia 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Si usted desea seguir el evento, RCN transmitirá la recta final de cada etapa a partir de las 11:00 a.m. (hora COL) en sus canales digitales y televisión. De igual modo, a través de Claro Sports puede estar al tanto de lo que deja cada fracción.

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