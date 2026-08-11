Eduardo Méndez confirma novedades en Santa Fe: fichajes, retornos y transferencias caídas

El presidente de Santa Fe dejó en claro cómo quedó la plantilla del club para el segundo semestre del 2026.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe | @SantaFe

El máximo mandatario de Independiente Santa Fe en entrevista con AS Colombia reveló todos los detalles de la plantilla ‘cardenal’ para el 2026-II. El primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano será uno de los dos equipos que afrontará un tres torneos en simultaneo.

La Liga BetPlay Dimayor 2026-II, Copa BetPlay Dimayor 2026 y Copa Sudamericana 2026, son los retos del conjunto dirigido por Pablo Repetto. Con ese contexto, los esfuerzo de la directiva ‘albirroja’ se enfocaron en la continuidad de una nómina que se clasificó a los octavos de final del torneo continental y que estuvo a un penal de estar en la final de la Liga 2026-I.

Eduardo Méndez entrega primicias sobre la plantilla de Santa Fe

El presidente de Independiente Santa Fe informó que para la posición de tercer portero del club volverá de su préstamo en Patriotas Boyacá, Juan Daniel Espitia. Un guardameta que ya cumplía con más de 60 partidos en la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano.

Sumado a esto, se confirmo que la salida de Ewil Murillo al Ceará de Brasil no se dará. Los exámenes médicos del volante de 26 años no convencieron al club brasileño y decidieron retirarse del negocio. Por ende, el mediocampista ya fue inscrito por Santa Fe y estará en las filas ‘cardenales’ en esta nueva temporada.

Por último, la llegada de Emerson Rivaldo Rodríguez significó el cierre de mercado de fichajes del conjunto capitalino. El extremo de 25 años ya hace parte de equipo albirrojo, lo cual deja por fuera de la plantilla ‘cardenal’ a Andrés Amaya, quien venía entrenándose en la pretemporada con el primer equipo luego de su préstamo en Fortaleza.

Altas y bajas de Independiente Santa Fe

En cuestión de salida, Independiente Santa Fe anunció la no continuidad de Jhon Mélendez, Yeicar Perlaza y Edwin ‘Shirra’ Mosquera. Águilas Doradas, Atlético Nacional y Universidad Central de Venezuela, fueron los destinos de estos tres jugadores, respectivamente. Así mismo, Juan Sebastián Quintero, no fue inscrito por el club para ninguna competencia teniendo en cuenta que arrastra una larga lesión en su tobillo y no podrá estar disponible.

Así las cosas, los ‘cardenales’ salieron al mercado a buscar como prioridad un defensor central y un extremo. Para la defensa se hicieron con los servicios de Kevin Balanta por un año en condición de préstamo y con opción de compra por 1.5 millones de dólares desde Santos Laguna de México. Y, para el ataque, aunque no ha sido anunciado oficialmente, Emerson Rivaldo Rodríguez se vestirá de ‘león’ por un año también en condición de préstamo y con una opción de compra obligatoria por objetivos.

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