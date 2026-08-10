México 2-0 Estados Unidos, en vivo: ¡Alfaro marca el segundo!

¡Final del primer tiempo! | México 1-0 Estados Unidos

México se va al descanso con ventaja de 1-0 sobre Estados Unidos en la final del Premundial sub 20 de Concacaf, después de una primera mitad en la que el Tri fue más claro en los momentos decisivos. Hugo Camberos avisó desde los primeros minutos con disparos de media distancia y México encontró el gol al 28’, cuando Carlos Hernández prolongó de cabeza un servicio y Cristóbal Alfaro remató también por alto para mandar el balón apenas detrás de la línea. La anotación fue revisada y finalmente validada.

Estados Unidos tuvo dificultades para generar peligro sostenido y, aunque intentó presionar la salida mexicana, se mostró incómodo con la pelota durante buena parte del primer tiempo. El panorama se complicó todavía más al 45’, cuando Chris Applewhite fue expulsado tras una revisión arbitral por una falta sobre Camberos. El USYNT quedó con 10 hombres y Gonzalo Segares tuvo que sacrificar a Xanti Oyharçabal para dar ingreso a Brandon Dayes y recomponer la defensa antes del descanso.