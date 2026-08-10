México 2-0 Estados Unidos, en vivo: ¡Alfaro marca el segundo!
México 2-0 Estados Unidos: gol de Alfaro al 28′ y al 69′. Dónde ver en vivo los goles del partido hoy: ¿quién gana la final del Premundial sub 20?
¡GOOOOOOOL DE MÉXICO! ¡Alfaro! | México 2-0 Estados Unidos
México 2-0 Estados Unidos | Minuto 69 | ¡Gooooool de México! Grave error de Kayne Rizvanovich en un tiro de esquina: el portero estadounidense no consigue controlar la pelota, el balón queda vivo dentro del área y Cristóbal Alfaro aprovecha el regalo para marcar su segundo gol del partido. El Tri amplía la ventaja y se acerca al título.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 68 | Movimiento en Estados Unidos: sale Torquato e ingresa Brown. El USYNT modifica su equipo mientras intenta encontrar una respuesta pese a jugar con 10 hombres.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 66 | Valenzuela busca ampliar la ventaja con un remate de cabeza dentro del área, pero su intento sale desviado y se marcha por un costado de la portería estadounidense. México continúa generando las mejores aproximaciones del segundo tiempo.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 61 | Nuevo aviso del USYNT: Ruben Ramos intenta generar peligro en campo mexicano, pero su acción no prospera y México respira. Estados Unidos busca reaccionar pese a jugar con un hombre menos.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 60 | Doble cambio en México para refrescar el ataque: sale Diego Ramírez e ingresa Valenzuela, mientras Hugo Camberos deja el terreno de juego y entra Luis Gamboa. Álex Diego mueve sus piezas con el Tri en ventaja y con un hombre más.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 59 | Din Klapija prueba de larga distancia en busca del empate, pero su remate no genera mayor peligro sobre la portería mexicana. Estados Unidos intenta encontrar soluciones desde fuera del área ante el orden defensivo del Tri.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 58 | Estados Unidos intenta responder con una transición rápida, pero Juan Echilvestre aparece con una gran intervención defensiva y corta la jugada antes de que el ataque estadounidense pueda entrar con peligro al área mexicana.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 56 | Diego Ramírez se anima con un remate desde fuera del área, pero su disparo pasa por un costado de la portería de Kayne Rizvanovich. México sigue encontrando espacios para probar de media distancia ante un Estados Unidos replegado.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 55 | Carlos Hernández se levanta dentro del área y conecta de cabeza el servicio mexicano, pero su remate toma demasiada altura y se marcha por encima de la portería de Kayne Rizvanovich. El Tri sigue buscando el segundo gol.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 54 | Samir Inda encuentra espacio para sacar el disparo, pero la defensa estadounidense alcanza a bloquear el remate y desvía la pelota al tiro de esquina. México mantiene la presión y tendrá una nueva oportunidad a balón parado.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 50 | Inicio lento del complemento en el Estadio Banorte. México administra la ventaja y la superioridad numérica con posesiones largas, sin acelerar de más, mientras Estados Unidos se mantiene replegado y busca evitar que el Tri encuentre espacios para ampliar el marcador.
¡Arranca el segundo tiempo!
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 46 | ¡Arranca el segundo tiempo! México pone nuevamente en movimiento la pelota con ventaja en el marcador y con superioridad numérica, después de que Estados Unidos se quedara con 10 hombres por la expulsión de Chris Applewhite.
México 1-0 Estados Unidos | Estadísticas del primer tiempo
Tiros: México 9 | Estados Unidos 2
Grandes oportunidades: México 1 | Estados Unidos 0
Tiros bloqueados: México 3 | Estados Unidos 2
Oportunidades creadas: México 3 | Estados Unidos 2
Goles esperados (xG): México 0.79 | Estados Unidos 0.06
Tiros recibidos: México 0 | Estados Unidos 0
Pases totales: México 209 | Estados Unidos 200
Precisión de pase: México 89% | Estados Unidos 85%
Intentos de pase: México 209 | Estados Unidos 200
Asistencias: México 1 | Estados Unidos 0
Pases completados: México 184 | Estados Unidos 170
Pases clave: México 3 | Estados Unidos 2
Pases precisos: México 184 | Estados Unidos 170
Entradas totales: México 6 | Estados Unidos 7
Entradas exitosas: México 5 | Estados Unidos 4
Pases precisos en zona defensiva: México 136 | Estados Unidos 138
¡Final del primer tiempo! | México 1-0 Estados Unidos
México se va al descanso con ventaja de 1-0 sobre Estados Unidos en la final del Premundial sub 20 de Concacaf, después de una primera mitad en la que el Tri fue más claro en los momentos decisivos. Hugo Camberos avisó desde los primeros minutos con disparos de media distancia y México encontró el gol al 28’, cuando Carlos Hernández prolongó de cabeza un servicio y Cristóbal Alfaro remató también por alto para mandar el balón apenas detrás de la línea. La anotación fue revisada y finalmente validada.
Estados Unidos tuvo dificultades para generar peligro sostenido y, aunque intentó presionar la salida mexicana, se mostró incómodo con la pelota durante buena parte del primer tiempo. El panorama se complicó todavía más al 45’, cuando Chris Applewhite fue expulsado tras una revisión arbitral por una falta sobre Camberos. El USYNT quedó con 10 hombres y Gonzalo Segares tuvo que sacrificar a Xanti Oyharçabal para dar ingreso a Brandon Dayes y recomponer la defensa antes del descanso.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 45+3 | Din Klapija provoca un tiro de esquina para Estados Unidos en los últimos instantes del primer tiempo. Gonzalo Segares mueve de inmediato su equipo tras la expulsión de Chris Applewhite: sale Xanti Oyharçabal y entra Brandon Dayes para recomponer la línea defensiva y cubrir la baja en la zaga.
Se agregan 4 minutos
¡Expulsado Applewhite!
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 45 | ¡Estados Unidos se queda con 10! Tras la revisión en el monitor, el árbitro cambia la amarilla por tarjeta roja para Chris Applewhite por la falta sobre Hugo Camberos. El USYNT deberá disputar el resto de la final en inferioridad numérica.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 44 | El árbitro es llamado a revisar la acción de Chris Applewhite sobre Hugo Camberos ante la posibilidad de cambiar la tarjeta amarilla por una expulsión. La jugada se analiza en el monitor para determinar si la falta amerita roja directa.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 42 | Tarjeta amarilla para Chris Applewhite por cortar con falta el avance de Hugo Camberos cuando el mexicano aceleraba rumbo al área. Estados Unidos frena una transición peligrosa del Tri, pero su defensor queda condicionado para el resto del encuentro.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 40 | ¡Cerca del segundo! Samir Inda recoge un rebote fuera del área y conecta un potente zurdazo que pasa muy cerca del poste de Kayne Rizvanovich. México vuelve a amenazar con un disparo de media distancia.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 37 | Tarjeta amarilla para Hugo Camberos después de barrerse sobre un rival en el mediocampo. El atacante mexicano llega tarde a la disputa y queda condicionado para el resto de la final.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 36 | Estados Unidos no encuentra los caminos para generar peligro y luce sin claridad cuando tiene la pelota. México se siente cómodo con la ventaja, mantiene el orden defensivo y obliga al conjunto estadounidense a circular el balón lejos del área.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 33 | Estados Unidos busca reaccionar después del gol mexicano y adelanta líneas para tener mayor presencia en campo rival. El conjunto estadounidense intenta aumentar la presión y acelerar la circulación de la pelota ante un México que protege la ventaja.
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 29 | ¡Se confirma el gol de México! Tras la revisión, se determina que el balón cruzó por completo la línea de meta y el tanto de Cristóbal Alfaro sube definitivamente al marcador. El Tri toma ventaja en la final del Premundial sub 20 de Concacaf.
¡GOOOOOOOL DE MÉXICO! ¡Alfaro! | México 1-0 Estados Unidos
México 1-0 Estados Unidos | Minuto 28 | ¡Gooooool de México! Carlos Hernández prolonga de cabeza el servicio dentro del área, Kayne Rizvanovich no consigue cortar la trayectoria y Cristóbal Alfaro aparece para cabecear a portería; el balón apenas cruza la línea de gol. La jugada se revisa para confirmar que el esférico entró por completo antes de que la defensa estadounidense pudiera despejar.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 27 | Falta peligrosa a favor de México desde el sector izquierdo. El Tri acomoda futbolistas dentro del área y prepara el servicio buscando aprovechar la pelota detenida para romper el empate.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 24 | México reclama penalti después de la caída de Samir Inda dentro del área estadounidense. Los jugadores del Tri piden la infracción, pero el árbitro no señala falta y el partido continúa.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 23 | El partido entra en una fase de pocas emociones, con escasas ocasiones y poca actividad en ambas áreas. México intenta encontrar espacios, pero Estados Unidos se muestra ordenado en defensa y neutraliza los avances del Tri sin conceder oportunidades claras.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 18 | Estados Unidos adelanta líneas y busca presionar desde la salida mexicana; la apuesta le funciona en esta secuencia, recupera la pelota en campo rival y obliga al Tri a replegarse con rapidez para evitar una llegada de mayor peligro.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 15 | Din Klapija encuentra espacio para sacar un remate, pero la zaga mexicana responde a tiempo y bloquea el disparo antes de que pueda llegar con peligro al arco de Juan Liceaga.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 13 | Jaidyn Contreras intenta generar peligro con un centro desde el costado, pero el envío toma demasiada altura y se marcha por encima del arco mexicano, sin que ningún atacante estadounidense pueda conectar dentro del área.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 11 | Din Klapija protagoniza una gran jugada individual y acelera hacia el área mexicana, pero la defensa del Tri cierra bien los espacios y logra contenerlo justo antes de que pudiera quedar en posición de remate.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 9 | El grito homofóbico se hace presente en las tribunas del Estadio Banorte durante la final del Premundial sub 20 de Concacaf, en un episodio que vuelve a aparecer en un partido de la selección mexicana.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 9 | Hugo Camberos cobra un tiro libre desde una posición complicada y busca sorprender directamente al arco, pero su remate sale muy desviado. México mantiene la iniciativa, aunque esta vez no logra generar peligro.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 7 | México toma la iniciativa y acumula llegadas en este arranque. Hugo Camberos vuelve a aparecer en zona de peligro y saca un remate que obliga a Kayne Rizvanovich a intervenir para mantener el empate en la final.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 5 | Samir Inda recoge un rechace en las inmediaciones del área estadounidense y prueba de larga distancia, pero su remate no encuentra portería. México comienza a animarse con disparos desde fuera del área en estos primeros minutos.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 4 | Rafa Márquez está presente en la final del Premundial sub 20 de Concacaf. El entrenador de la selección mexicana observa el encuentro desde la grada del Estadio Banorte junto a Duilio Davino, pendiente de la actuación del equipo dirigido por Álex Diego.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 3 | ¡Primera llegada de México! Hugo Camberos recibe con espacio, conduce hacia el frente y se anima con un disparo desde fuera del área, pero la pelota toma demasiada altura y se marcha por encima del travesaño estadounidense.
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 2 | Inicio interrumpido en el Estadio Banorte. Estados Unidos corta con falta en el mediocampo los primeros intentos de México por avanzar, por lo que el partido todavía no encuentra continuidad ni un dominio claro.
¡Arranca el partido!
México 0-0 Estados Unidos | Minuto 1 | ¡Arranca la final del Premundial sub 20 de Concacaf! Estados Unidos mueve la pelota desde el centro del campo y ataca de izquierda a derecha, mientras México busca acomodarse desde los primeros segundos en el Estadio Banorte.
México 0-0 Estados Unidos | Suena el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Banorte, con los jugadores del Tri entonándolo antes del inicio de la final del Premundial sub 20 de Concacaf frente a Estados Unidos.
México 0-0 Estados Unidos | Suena el himno nacional de Estados Unidos en el Estadio Banorte, mientras los jugadores estadounidenses entonan las últimas notas antes de la final del Premundial sub 20 de Concacaf ante México.
La plantilla estadounidense tiene una enorme presencia de MLS
De sus 21 convocados, 15 pertenecen a clubes de Major League Soccer, dos a equipos de USL Championship, tres juegan en clubes europeos y uno en el fútbol universitario. Entre los europeos aparecen William Lodmell, del Sporting de Portugal; Din Klapija, del RB Leipzig; y Xanti Oyharçabal, del Athletic Bilbao.
Estados Unidos compite oficialmente con su selección sub 19
Aunque la competencia es sub 20, U.S. Soccer identifica a este equipo como su selección masculina sub 19. Gonzalo Segares convocó a 21 futbolistas para competir contra selecciones sub 20 y llegar hasta la final. Eso agrega valor al rendimiento estadounidense desde la perspectiva de desarrollo.
Estados Unidos nunca ha derrotado a México en una final sub 20 jugada en territorio mexicano
México ganó la final de Puebla 2013 por 3-1 y la de León 2024 por 2-1. La única final de esta categoría que Estados Unidos le ganó al Tri fue la de 2018, disputada en territorio estadounidense. Hoy intentará romper esa tendencia en Ciudad de México.
México domina el enfrentamiento histórico sub 20
Antes de aquella final de 2024, México tenía ocho victorias y Estados Unidos tres en 11 enfrentamientos del Campeonato sub 20. El triunfo mexicano de León elevó el registro a nueve victorias mexicanas y tres estadounidenses en 12 partidos. Por lo tanto, la final de 2026 es el enfrentamiento número 13 entre ambos dentro de esta competición.
Ruben Ramos llega con cuatro goles
Ruben Ramos Jr. es el perseguidor directo de Camberos entre los futbolistas que disputarán la final. Tiene cuatro goles, mientras Din Klapija acumula tres. Entre ambos representan siete de los 16 tantos estadounidenses, el 43.75% de toda su producción ofensiva.
México llega con 15 goles a favor y solamente uno en contra
México registra cinco victorias en cinco partidos: 3-0 a Antigua y Barbuda, 2-0 a Costa Rica, 4-0 a Guatemala, 4-0 a Panamá y 2-1 a Canadá. El acumulado es 15 goles anotados, uno recibido y diferencia de +14. Eso representa un promedio de 3.0 goles anotados y 0.2 recibidos por encuentro.
México y Estados Unidos ya realizaron el reconocimiento de cancha en el Estadio Azteca antes de disputar la final del Premundial sub 20 de Concacaf 2026. Los jugadores de ambas selecciones recorrieron el terreno de juego y observaron las condiciones del campo. Estamos a poco más de media hora del silbatazo inicial, programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.
Durante su recorrido, varios futbolistas de Estados Unidos aprovecharon para sacar sus teléfonos celulares y tomar fotografías y videos desde el terreno de juego, registrando su visita al Estadio Azteca antes de la definición por el título. Con los equipos de regreso en los vestidores para completar los últimos preparativos, la cuenta regresiva ya está en marcha para el México vs Estados Unidos.
México vs Estados Unidos: alineaciones confirmadas para la final del Premundial sub 20 Concacaf
¡Tenemos alineaciones confirmadas! El técnico, Álex Diego, revela a sus once elementos para encarar la gran final: Juan Sebastián Liceaga, Juan Echilvestre, Carlos Hernández, Cristóbal Alfaro, Yohan Orozco, Sahiel Cedillo, Henrique Simeone, Juan Sigala, Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Diego Ramírez.
Son seis modificaciones del cuadro mexicano respecto al juego anterior frente a Canadá. Hoy son titulares Liceaga, Carlos Hernández, Cristóbal Alfaro, Cedillo, Sigala y Diego Ramírez. Los que no aparecen de inicio son C. Navarrete, E. Soto, L. Carmona, S. India, L. Gamboa y A. Valenzuela.
Por su parte, Estados Unidos saldrá de inicio con: Kayne Rizvanovich, Josh Torquato, Chris Applewhite, Braden Dunham, Colin Guske, Jaidyn Contreras, Din Klapija, Javaun Mussenden, Cooper Sanchez, Ruben Ramos y Xanti Oyharcabal.
¿Cómo fue la final entre México y Estados Unidos en el Premundial sub 20 de 2024?
México conquistó el Premundial sub 20 de Concacaf 2024 después de vencer 2-1 a Estados Unidos en una final disputada en el Estadio León. El conjunto dirigido por Eduardo Arce generó varias opciones durante el primer tiempo, pero fue el equipo estadounidense el que abrió el marcador al minuto 52 por conducto de Nimfasha Berchimas. El Tri reaccionó y llegó a marcar al 68 mediante Stephano Carrillo, aunque el tanto fue anulado por fuera de lugar tras la revisión del VAR. Cuando parecía que Estados Unidos se quedaría con el campeonato, Mateo Levy apareció al 90+6 con un remate de cabeza, tras un servicio de Yael Padilla, para igualar 1-1 y mandar el encuentro al tiempo extra.
La definición llegó hasta el minuto 122, cuando Diego Ochoa conectó de cabeza para marcar el 2-1 definitivo y darle a México el título de Concacaf sub 20. Aquella victoria permitió al Tricolor levantar el campeonato regional después de una final que necesitó 120 minutos para resolverse. México ya había asegurado previamente su clasificación al Mundial sub 20 de Chile al vencer a Costa Rica en los cuartos de final, por lo que el triunfo ante Estados Unidos cerró el torneo con el título.
¿Lloverá en el México vs Estados Unidos en el Azteca? La final del Premundial sub 20 de la Concacaf
De acuerdo con el pronóstico de Conagua, este domingo 9 de agosto se prevén lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en la Ciudad de México. Las precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 16:00 horas, una hora antes del inicio del partido, y mantenerse durante las siguientes horas, incluso cerca de las 19:00.
Durante la tarde se espera un ambiente de templado a cálido, aunque persistirá la posibilidad de lluvias puntuales fuertes. Estas condiciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintos puntos de la capital.
Hugo Camberos, líder de goleo de México en el Premundial sub 20
Camberos ha marcado en los cinco partidos disputados por México hasta el momento. En la fase de grupos anotó un gol en el triunfo 3-0 sobre Antigua y Barbuda, volvió a marcar en la victoria 2-0 ante Costa Rica y sumó otra anotación durante el 4-0 frente a Guatemala, con lo que cerró la primera ronda con tres tantos.
El mexicano mantuvo su racha en las eliminatorias al marcar uno de los goles en el 4-0 sobre Panamá por los cuartos de final y posteriormente convirtió de penalti el tanto que definió el triunfo 2-1 frente a Canadá en semifinales. Con cinco goles en cinco encuentros, Camberos llegará a la final contra Estados Unidos como líder de la Bota de Oro del Premundial sub 20.
¿Quiénes son los máximos goleadores del Premundial sub 20 de Concacaf 2026?
Hugo Camberos encabeza la tabla de goleadores del Premundial sub 20 de Concacaf 2026 con cinco anotaciones antes de la final entre México y Estados Unidos. El atacante mexicano supera por un gol a J. Nolan, de Jamaica, y a Rubén Ramos, de Estados Unidos, quienes acumulan cuatro tantos cada uno durante la competencia.
Detrás de ellos aparece D. Klapija, también de Estados Unidos, con tres goles. La definición del título tendrá así a dos de los principales anotadores del torneo frente a frente, con Camberos liderando la clasificación individual y Ramos como uno de sus perseguidores antes del último partido.
¿Cómo llegaron México y Estados Unidos a la final del Premundial sub 20?
México aseguró su lugar en la final del Premundial sub 20 de Concacaf 2026 después de vencer 2-1 a Canadá en las semifinales. Cristóbal Alfaro y Hugo Camberos marcaron los goles del conjunto mexicano, mientras Camberos llegó a cinco anotaciones en el torneo y se colocó como líder de la carrera por la Bota de Oro antes del partido por el título.
Estados Unidos también avanzó a la final tras superar 2-0 a Costa Rica en su semifinal. Chris Applewhite y Rubén Ramos fueron los autores de los goles del equipo estadounidense, mientras Ramos alcanzó cuatro tantos en la competencia. Con esos resultados, México y Estados Unidos volverán a encontrarse en la definición del Campeonato sub 20 de Concacaf.
¿Quién será campeón del Premundial sub 20, según la IA?
Según el análisis de la IA, México parte con una ligera ventaja para quedarse con el título del Premundial sub 20 de Concacaf 2026. El Tricolor llega con paso perfecto, jugará la final como local en el Estadio Azteca y además cuenta con el antecedente de haber derrotado 2-1 a Estados Unidos en la final de la edición 2024. Esos factores inclinan la proyección hacia el conjunto mexicano, aunque la diferencia entre ambos equipos es reducida.
Estados Unidos también llega invicto y con argumentos para disputar el campeonato, por lo que se espera una final cerrada. La predicción de la IA es un triunfo de México por margen corto, con un marcador probable de 2-1, aunque un empate durante los 90 minutos y una definición posterior tampoco puede descartarse.
¿A qué hora juega México vs Estados Unidos y dónde ver la final del Premundial sub 20, hoy 9 de agosto de 2026?
La final del Premundial sub 20 de Concacaf 2026 entre México y Estados Unidos se disputará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Azteca.
El México vs Estados Unidos podrá verse en territorio mexicano a través de ESPN, señal encargada de transmitir la final del Campeonato sub 20 de Concacaf desde el Estadio Azteca. Además, todas las incidencias del encuentro podrán seguirse a través de Claro Sports con nuestro tradicional minuto a minuto. El Tricolor buscará cerrar su participación con el título regional después de asegurar previamente sus boletos al Mundial sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.
¿Quiénes clasificaron al Mundial sub 20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028?
México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá son las cuatro selecciones de Concacaf clasificadas al Mundial sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Los boletos se definieron durante el presente Premundial sub 20 disputado entre julio y agosto en Puebla y Ciudad de México, torneo que reunió a 12 selecciones de la región y repartió cuatro lugares para la Copa del Mundo de la categoría.
Costa Rica aseguró su clasificación después de eliminar a Haití en tanda de penales, mientras Estados Unidos obtuvo su boleto tras remontar y vencer 3-1 a Guatemala. Canadá necesitó tiempos extra para superar a Jamaica, y México completó la lista de representantes de Concacaf al derrotar 4-0 a Panamá para asegurar su presencia en el Mundial sub 20 de 2027.
En cuanto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, Estados Unidos ya tenía asegurada su participación por ser el país anfitrión, mientras México consiguió el otro boleto de Concacaf al vencer a Canadá en las semifinales. Con ese resultado, la selección mexicana regresará al torneo olímpico de fútbol después de ocho años de ausencia.
México y Estados Unidos, ¡por el título!
México y Estados Unidos disputarán hoy domingo 9 de agosto la final del Premundial sub 20 de Concacaf 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El duelo reeditará la definición de 2024, cuando la selección mexicana se impuso 2-1 como local para conquistar su título número 14 en la historia del torneo, por lo que el conjunto estadounidense buscará cambiar el resultado de aquella final.
Estados Unidos llega como subcampeón vigente y con la posibilidad de obtener su cuarto campeonato de la categoría, después de coronarse por última vez en 2022. Ambas selecciones alcanzaron la final con paso perfecto en la competencia, por lo que el encuentro definirá al nuevo campeón de Concacaf sub 20 en un nuevo enfrentamiento entre dos de las selecciones con mayor protagonismo reciente en la región.