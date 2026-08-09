Bravos de León vs Olmecas de Tabasco en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 2, Zona Sur

No te pierdas un solo detalle del juego 2 de Playoffs de la rivalidad de la Zona Sur a través de Claro Sports

Los Olmecas de Tabasco reciben este domingo 9 de agosto a los Bravos de León en el Estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa, Tabasco, para disputar el Juego 2 de los playoffs de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol 2026. La novena tabasqueña buscará aprovechar nuevamente la localía, mientras que León intentará responder y emparejar una serie que comenzó favorable para los locales.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Bravos de León vs Olmecas de Tabasco hoy 9 de agosto?

El segundo enfrentamiento entre Bravos y Olmecas comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Será una nueva oportunidad para que ambas novenas midan fuerzas en Villahermosa, donde Tabasco intentará dar otro paso rumbo a la siguiente ronda y León buscará evitar que la diferencia aumente.

¿Dónde ver en vivo el Bravos de León vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

El Juego 2 de los playoffs de la Zona Sur se podrá seguir completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde los aficionados podrán disfrutar de la transmisión del encuentro entre los Bravos de León y los Olmecas de Tabasco desde el Estadio Centenario 27 de Febrero.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

Los Olmecas llegan con ventaja de 1-0 en la serie después de imponerse 4-2 en el primer compromiso disputado el sábado. Con ese resultado, la novena ‘Choca’ tomó la delantera en la eliminatoria, mientras que los Bravos están obligados a reaccionar. La serie se disputa al mejor de siete juegos, por lo que el primer equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la siguiente instancia de los playoffs de la LMB 2026.

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