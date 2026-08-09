Chicago Fire vs Santos, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 2, hoy 9 de agosto 2026

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Chicago Fire vs Santos, según la IA?

Tomando en cuenta el momento reciente de ambos equipos, la localía y los momios de Caliente, la proyección favorece al Chicago Fire para quedarse con el triunfo ante Santos Laguna. El conjunto estadounidense llega después de vencer 2-0 a Necaxa, mientras los Guerreros cargan con una racha negativa y necesitan reaccionar para mantener vivas sus opciones en la Leagues Cup.

El mercado también refleja una diferencia importante entre ambos clubes. Caliente coloca al Chicago Fire con momio 20/1 (+2000) para ser campeón del torneo, mientras Santos aparece en 80/1 (+8000), una distancia que muestra cómo la casa de apuestas valora actualmente el potencial de cada plantilla dentro de la competencia.

Con esos elementos, mi estimación para los 90 minutos es de aproximadamente 55% de probabilidad de victoria para Chicago Fire, 25% de empate y 20% de triunfo para Santos. El pronóstico más probable es una victoria del cuadro estadounidense, con marcador estimado de 2-1, aunque Santos necesita asumir riesgos por su situación en el torneo y eso podría abrir un partido con oportunidades para ambos lados.