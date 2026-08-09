Chicago Fire vs Santos, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 2, hoy 9 de agosto 2026
Los estadounidenses llegan motivados tras vencer al Necaxa, mientras que el equipo mexicano busca reaccionar y seguir con vida. La atención estará puesta en Robert Lewandowski
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Chicago Fire vs Santos, según la IA?
Tomando en cuenta el momento reciente de ambos equipos, la localía y los momios de Caliente, la proyección favorece al Chicago Fire para quedarse con el triunfo ante Santos Laguna. El conjunto estadounidense llega después de vencer 2-0 a Necaxa, mientras los Guerreros cargan con una racha negativa y necesitan reaccionar para mantener vivas sus opciones en la Leagues Cup.
El mercado también refleja una diferencia importante entre ambos clubes. Caliente coloca al Chicago Fire con momio 20/1 (+2000) para ser campeón del torneo, mientras Santos aparece en 80/1 (+8000), una distancia que muestra cómo la casa de apuestas valora actualmente el potencial de cada plantilla dentro de la competencia.
Con esos elementos, mi estimación para los 90 minutos es de aproximadamente 55% de probabilidad de victoria para Chicago Fire, 25% de empate y 20% de triunfo para Santos. El pronóstico más probable es una victoria del cuadro estadounidense, con marcador estimado de 2-1, aunque Santos necesita asumir riesgos por su situación en el torneo y eso podría abrir un partido con oportunidades para ambos lados.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Chicago Fire vs Santos
Mientras se confirman los once titulares para el duelo de este domingo, estas son las últimas alineaciones utilizadas por Chicago Fire y Santos Laguna en la Leagues Cup 2026. El conjunto de la MLS viene de vencer 2-0 a Necaxa, mientras que los Guerreros cayeron 2-0 frente a New York City FC.
Chicago Fire: Chris Brady; Jack Elliott, Samual Rogers, Andrew Gutman, Jonathan Dean, D’Avilla Dje Tah; Anton Saletros, Sergio Oregel; Maren Haile-Selassie, Jonathan Bamba y Puso Dithejane. Robert Lewandowski comenzó aquel encuentro ante Necaxa en el banquillo.
Santos Laguna: Carlos Acevedo; Felipe Sánchez, Franco Pardo, Aldo López, José Abella; Kevin Picón, Salvador Mariscal; Diego González, Kevin Palacios, Ezequiel Bullaude y Lucas Di Yorio. Esa fue la formación registrada en su estreno ante New York City FC.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Chicago Fire vs Santos y a qué hora juegan?
El partido entre Chicago Fire y Santos Laguna se disputa este domingo 9 de agosto en el SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, Illinois. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 19:00 horas en Chicago. La transmisión estará disponible en México a través de Apple TV, plataforma que cuenta con la cobertura de la Leagues Cup. Además, podrás seguir aquí nuestro minuto a minuto con las acciones más importantes, goles, cambios, tarjetas y todo lo que ocurra durante el encuentro.
¡¡¡BUENAS TRADES Y BIENVENIDOS!!! Iniciamos el Chicago Fire vs Santos
Chicago Fire y Santos Laguna se enfrentan este domingo en una nueva jornada de la Leagues Cup 2026, con realidades diferentes y la presión de sumar en una fase donde únicamente los mejores equipos de cada liga avanzarán a la siguiente ronda. El conjunto estadounidense llega fortalecido después de vencer 2-0 a Necaxa en su presentación, resultado que lo mantiene dentro de la pelea por los primeros lugares de la clasificación de la MLS.
Uno de los principales atractivos será Robert Lewandowski, quien afronta su primera Leagues Cup con Chicago Fire después de convertirse en uno de los grandes fichajes de la MLS. El delantero polaco comenzó el encuentro frente a Necaxa desde el banquillo, pero ingresó durante la segunda mitad y ahora aparece como una de las opciones para tener mayor protagonismo ante Santos.
Para los Guerreros, el compromiso representa una oportunidad para reaccionar después de su presentación frente a New York City FC y mantenerse con posibilidades dentro del torneo. Santos encara una gira completamente como visitante en Estados Unidos y después de Chicago todavía deberá medirse con Philadelphia Union, por lo que sumar ante el Fire resulta clave antes de llegar a la última fecha.