Luna de Sangre, eclipse solar y lunar en agosto 2026: todos los eventos astronómicos del mes y rituales para aprovechar la energía

Agosto reúne eclipses, Perseidas, conjunciones planetarias y Luna llena, además de rituales asociados popularmente con la llamada Luna de Sangre

Agosto reúne eclipses, Perseidas, conjunciones planetarias y Luna llena | Reuters

Agosto de 2026 concentra varios eventos astronómicos visibles desde México, con una agenda que incluye conjunciones, acercamientos de la Luna con otros objetos celestes, la lluvia de meteoros Perseidas y dos eclipses. El eclipse solar está previsto para el 12 de agosto, mientras que el eclipse parcial de Luna ocurrirá entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28, cuando una parte considerable del disco lunar adquirirá tonalidades rojizas.

La actividad se extenderá prácticamente durante todo el mes. Entre los fenómenos señalados para agosto aparecen encuentros aparentes entre la Luna, Saturno, las Pléyades y Antares, además de una conjunción entre Júpiter y Mercurio. A estos eventos se suman las Perseidas, cuya actividad máxima está prevista para mediados de mes, y la Luna llena del 28 de agosto.

Luna de Sangre, eclipse solar y luna: calendario astronómico de agosto 2026

El calendario comienza el 4 de agosto con una conjunción entre la Luna y Saturno; el día 7 se producirá un acercamiento de la Luna con el cúmulo estelar M45, conocido como las Pléyades, y el 8 podrá observarse el cúmulo globular M15 o cúmulo de Pegaso. El 12 de agosto está previsto el eclipse solar, mientras que para el día 13 llegará el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas, con una tasa estimada de hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones favorables de observación.

El 14 de agosto se producirá una conjunción entre Júpiter y Mercurio, seguida por la aproximación de la Luna y Antares el día 21. El 27 tendrá lugar el eclipse parcial de Luna, el 28 llegará la Luna llena y el calendario cerrará el 31 con otra conjunción entre la Luna y Saturno. Para las conjunciones y acercamientos lunares, la ventana señalada para México se ubica entre las 04:00 y las 06:00 horas, mientras que las Perseidas tendrán su mejor periodo de observación aproximadamente entre las 02:00 y las 05:00 horas.

4 de agosto: conjunción de la Luna y Saturno.

7 de agosto: acercamiento de la Luna y M45, cúmulo estelar conocido como las Pléyades.

8 de agosto: observación del cúmulo globular M15, también conocido como cúmulo de Pegaso.

12 de agosto: eclipse solar.

13 de agosto: lluvia de meteoros Perseidas, con una tasa máxima estimada de hasta 150 meteoros por hora.

14 de agosto: conjunción de Júpiter y Mercurio.

21 de agosto: aproximación de la Luna y Antares.

27 de agosto: eclipse parcial de Luna o llamada Luna de Sangre.

28 de agosto: Luna llena.

31 de agosto: conjunción de la Luna y Saturno.

Luna de Sangre: qué es, fecha y qué rituales hacer para aprovecharla

La llamada Luna de Sangre de agosto será en realidad un eclipse parcial de Luna que ocurrirá entre el 27 y el 28 de agosto. Durante el fenómeno, alrededor del 93.9 por ciento del disco lunar quedará cubierto por la sombra terrestre. Las tonalidades rojizas se producen porque la atmósfera de la Tierra filtra la luz solar: las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que la luz rojiza atraviesa la atmósfera y alcanza la superficie lunar.

Además del fenómeno astronómico, distintas tradiciones y creencias populares relacionan los eclipses lunares con periodos de renovación, cierre de ciclos o limpieza personal. Estas prácticas no forman parte de la explicación científica del eclipse, pero algunas personas aprovechan la fecha para realizar rituales asociados con intenciones personales, bienestar emocional o renovación de espacios.

Entre los rituales difundidos para la Luna de Sangre se encuentra un baño preparado con agua tibia, sal gruesa y romero o ruda; también se propone escribir en una hoja aquellos hábitos, emociones o situaciones que se desean dejar atrás y posteriormente destruir el papel de manera segura. Otra práctica consiste en limpiar puertas, ventanas y accesos del hogar con una mezcla de agua, vinagre blanco y sal. Se trata de actividades vinculadas con creencias y tradiciones personales, sin evidencia científica de que el eclipse modifique la energía de las personas o los espacios.

Baño de descarga y renovación con sal gruesa, romero o ruda y agua tibia.

Escribir para cerrar ciclos y transformar aquello que se desea dejar atrás.

Limpieza del hogar con agua, vinagre blanco y sal.

¿Dónde y a qué hora ver los dos eclipses que marcarán el mes de agosto 2026?

El primero de los dos eclipses mencionados en el calendario será el solar del miércoles 12 de agosto. Para México, el eclipse parcial de Luna del 27 de agosto tendrá una ventana de observación definida. La fase penumbral comenzará alrededor de las 19:23 horas, tiempo del centro de México; hacia las 20:33 horas empezará a percibirse con mayor claridad el oscurecimiento del satélite y aproximadamente a las 22:12 o 22:13 horas llegará el punto de máxima cobertura. La fase parcial terminará cerca de las 23:51 horas, mientras que el eclipse penumbral concluirá alrededor de la 01:01 del viernes 28 de agosto.

El eclipse lunar podrá apreciarse desde todo México siempre que las condiciones meteorológicas y la nubosidad lo permitan, aunque los horarios locales pueden variar dependiendo del huso horario. A diferencia de un eclipse solar, el lunar puede observarse directamente sin protección ocular; además, alejarse de zonas con contaminación lumínica puede facilitar la apreciación de los cambios de tonalidad y unos binoculares o telescopio permitirán distinguir con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre la Luna.

Te puede interesar: