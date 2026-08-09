Nashville SC vs Atlético de San Luis, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 2 hoy 9 de agosto
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Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Nashville SC vs Atlético de San Luis, según la IA?
Tomando como referencia los datos proporcionados, Nashville parte con ventaja en el pronóstico por su rendimiento durante la temporada de la MLS, su condición de local y la posibilidad de recuperar futbolistas para este encuentro. El equipo estadounidense registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, mientras San Luis acumula dos empates y tres derrotas.
El mercado señalado antes del encuentro también coloca a Nashville por delante, con 60 por ciento de las predicciones frente al 21 por ciento correspondiente al Atlético de San Luis. Sin embargo, ambos llegan sin puntos y el cuadro potosino ha marcado dos goles ante Cruz Azul, Tigres e Inter Miami, por lo que su producción ofensiva puede mantener abierto el partido.
Para San Luis, el desafío estará en reducir los espacios cuando pierda el balón y aprovechar las oportunidades que genere en campo contrario. Nashville intentará utilizar la localía y sus transiciones para responder después de caer ante León. Con una jornada por disputar después de este compromiso, los tres puntos pueden definir qué equipo mantiene el control de su camino en la Leagues Cup 2026.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Nashville SC vs Atlético de San Luis
Las alineaciones oficiales se conocerán antes del partido. Una de las incógnitas estará en las decisiones de Callaghan después de cambiar a todos sus titulares contra León. Patrick Yazbek está descartado, mientras que Hany Mukhtar y Cristian Espinoza podrían reaparecer si reciben autorización para jugar.
San Luis, por su parte, tiene alternativas con João Pedro, Sébastien Salles-Lamonge y Felipe Mora. Este último conoce la MLS por su paso con Portland Timbers y señaló antes del encuentro que el equipo deberá cuidar los detalles para mantenerse con opciones dentro del torneo.
Nashville SC: Joe Willis; Andy Nájar, Walker Zimmerman, Jack Maher, Daniel Lovitz; Edvard Tagseth, Hany Mukhtar, Alex Muyl; Sam Surridge, Cristian Espinoza, Warren Madrigal.
Atlético de San Luis: Andrés Sánchez; Aldair Domínguez, Eduardo Águila, Eduardo Tercero, Julio César Domínguez; Rodrigo Dourado, Benjamín Galdames; Rafa Llorente, Juan Sanabria, Jesús Medina; Felipe Mora.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver Nashville SC vs Atlético de San Luis y a qué hora juegan?
El partido entre Nashville SC y Atlético de San Luis se disputará este domingo 9 de agosto en el GEODIS Park. El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 horas y podrá seguirse mediante Apple TV.
Horario: 18:00 horas
Estadio: GEODIS Park
Transmisión: Apple TV
Nashville tendrá la localía después de llegar al torneo con 40 puntos y registro de 12 victorias, cuatro empates y dos derrotas en la MLS. Sin embargo, su ataque ha reducido su producción durante sus compromisos recientes, con cuatro anotaciones en sus últimos cinco encuentros.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Leagues Cup!
Buenas tardes damas y caballeros. Nashville SC y Atlético de San Luis llegan a la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 con la necesidad de sumar. Ambos comenzaron la Fase Uno con derrota y este domingo 9 de agosto tendrán una nueva oportunidad cuando se enfrenten en el GEODIS Park, en un partido que puede marcar sus opciones rumbo a los cuartos de final.
El conjunto de la MLS perdió 1-0 contra León en su presentación, encuentro para el que B.J. Callaghan modificó por completo su alineación. Nashville utilizó a 11 jugadores distintos respecto a su compromiso anterior y presentó el once inicial con menor promedio de edad en la historia del club. Ahora, el entrenador podría recuperar algunas piezas para buscar sus primeros puntos.
Atlético de San Luis también llega después de una derrota. El equipo dirigido por Diego Mejía cayó 4-2 frente al Inter Miami pese a ponerse adelante en el marcador. Los potosinos han encontrado el gol durante el inicio de la temporada, pero los problemas para sostener resultados han condicionado su producción: también dejaron escapar ventajas en otros encuentros recientes.
El escenario obliga a ambos a buscar los tres puntos. Una victoria en tiempo reglamentario mantendría al ganador dentro de la disputa por uno de los cuatro boletos correspondientes a cada liga, mientras que otra derrota reduciría sus posibilidades antes de disputar la tercera y última jornada de la primera fase.
Disfruta del duelo entre Nashville SC y el Atlético de San Luis en la jornada 2 de la Leagues Cup 2026 solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.