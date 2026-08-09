Nashville SC vs Atlético de San Luis, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 2 hoy 9 de agosto

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Nashville SC vs Atlético de San Luis, según la IA?

Tomando como referencia los datos proporcionados, Nashville parte con ventaja en el pronóstico por su rendimiento durante la temporada de la MLS, su condición de local y la posibilidad de recuperar futbolistas para este encuentro. El equipo estadounidense registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, mientras San Luis acumula dos empates y tres derrotas.

El mercado señalado antes del encuentro también coloca a Nashville por delante, con 60 por ciento de las predicciones frente al 21 por ciento correspondiente al Atlético de San Luis. Sin embargo, ambos llegan sin puntos y el cuadro potosino ha marcado dos goles ante Cruz Azul, Tigres e Inter Miami, por lo que su producción ofensiva puede mantener abierto el partido.

Para San Luis, el desafío estará en reducir los espacios cuando pierda el balón y aprovechar las oportunidades que genere en campo contrario. Nashville intentará utilizar la localía y sus transiciones para responder después de caer ante León. Con una jornada por disputar después de este compromiso, los tres puntos pueden definir qué equipo mantiene el control de su camino en la Leagues Cup 2026.