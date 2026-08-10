Cruz Azul vs New York FC, en vivo: Se termina la primera mitad y el marcador se mantiene igualado

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Cruz Azul y New York City FC en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en duelo correspondiente a la jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Para este partido La Máquina después de iniciar el certamen con victoria de 1-0 ante Philadelphia Unión, en un duelo que se definió en los primeros minutos del compromiso con la solitaria anotación de José Paradela.

Por su parte, el conjunto neoyorkino hizo lo propio al vencer 2-0 a Santos Laguna en este mismo escenario. Por lo que todo apunta a que será un encuentro entretenido al ser dos clubes que buscarán seguir sumando puntos para pelear por un lugar en la fase final del certamen que enfrenta a clubes de la Liga MX contra los de la MLS.

Por si todo esto fuera poco, es la primera vez que se enfrentan ambos conjuntos en su historia. Un gran motivo para que ambos busquen el primer triunfo en este inédito historial de enfrentamiento que nace en este día.