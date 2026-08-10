Cruz Azul vs New York FC, en vivo: Se termina la primera mitad y el marcador se mantiene igualado
La Máquina busca su segunda victoria en el torneo para seguir aspirando por un lugar en la fase final de la competencia
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Cruz Azul vs New York City FC
Joel Huiqui buscará su segundo triunfo en la Leagues Cup, por lo que saldrá con su mejor cuadro disponible, tratando de corregir los errores que cometió en el encuentro anterior; sin embargo sigue sin poder contar con Rodolfo Rotondi. Por su parte Pascal Jansen también tendrá a sus mejores pupilos disponibles para buscar los tres puntos.
Cruz Azul: Kevin Mier (23), Willer Ditta (4), Ángel Márquez (16), Gonzalo Piovi (33), Jesús Orozco (5), Érik Lira (6), Agustín Palavecino (8), Omar Campos (3), José Paradela (20), Gabriel Fernández (21), Carlos Rodríguez (19).
Suplentes (Cruz Azul): Josué Díaz (49), Emmanuel Ochoa (30), Rogelio González (55), Cristian Jiménez (32), Alan Montes (12), Nicolás Ibáñez (7), José Suárez (66), Andrés Gudiño (1), Karol Velázquez (35), Luka Romero (18), Juan Sierra (14).
New York City FC: Matt Freese (49), Tayvon Gray (24), James Sands (6), Nico Cavallo (2), Max Murray (23), Hannes Wolf (17), Jonathan Shore (32), Agustín Ojeda (26), Andrés Perea (8), Nicolás Fernández (7), Talles Magno (11).
Suplentes (New York City FC): Luighi (20), Seymour Reid (99), Loiola (44), Greg Ranjitsingh (18), Máximo Carrizo (29), Kevin Pierre (15), Mitja Ilenic (35), Keaton Parks (55), Bénie Traoré (9), Kevin O’Toole (22), Tomás Romero (30), Malachi Jones (88).
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Cruz Azul y New York City FC en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en duelo correspondiente a la jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Para este partido La Máquina después de iniciar el certamen con victoria de 1-0 ante Philadelphia Unión, en un duelo que se definió en los primeros minutos del compromiso con la solitaria anotación de José Paradela.
Por su parte, el conjunto neoyorkino hizo lo propio al vencer 2-0 a Santos Laguna en este mismo escenario. Por lo que todo apunta a que será un encuentro entretenido al ser dos clubes que buscarán seguir sumando puntos para pelear por un lugar en la fase final del certamen que enfrenta a clubes de la Liga MX contra los de la MLS.
Por si todo esto fuera poco, es la primera vez que se enfrentan ambos conjuntos en su historia. Un gran motivo para que ambos busquen el primer triunfo en este inédito historial de enfrentamiento que nace en este día.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Cruz Azul vs New York FC y a qué hora juegan?
Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Cruz Azul y New York City FC de este domingo 9 de agosto, se necesita seguir la plataforma de streaming de Apple TV, la cual necesita de una sesión activa y una suscripción de pago. El duelo está programado para iniciar en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Cruz Azul vs New York FC, según la IA?
En Claro Sports le preguntamos a la Inteligencia Artificial sobre su pronóstico del partido entre La Máquina y el cuadro neoyorquino. De acuerdo a su respuesta, la IA señala que su pronóstico se inclina ligeramente por Cruz Azul.
La Máquina llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y comenzó la Leagues Cup 2026 con un triunfo 1-0 ante Philadelphia Union, mientras que New York City FC también debutó con victoria al superar 2-0 a Santos Laguna. La propia previa oficial destaca el equilibrio defensivo y la capacidad ofensiva de Cruz Azul, además de señalar que NYCFC ganó su primer encuentro pese a ser superado en goles esperados, un dato que puede ser relevante ante un rival con mayor profundidad. El partido luce muy cerrado: la página oficial otorga 41% de probabilidad de triunfo a Cruz Azul, 33% a New York City y 24% al empate. Por el momento de ambos equipos y la experiencia internacional del conjunto mexicano, espero un duelo con oportunidades de los dos lados, pero con la Máquina aprovechando mejor sus ocasiones. Mi marcador: Cruz Azul 2-1 New York City FC.