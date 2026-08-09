A pesar de las críticas: técnico de Boca Juniors respalda a Álvaro Montero

El guardameta colombiano fue parte de su Selección en la disputa del Mundial 2026, pero no vio minutos.

Boca Juniors en Copa Sudamericana/ RODRIGO ARANGUA / AFP.

Álvaro Montero llegó entre bombos y platillos como la promesa en el arco de Boca Juniors, sin embargo al guardameta colombiano no le ha ido muy bien desde su debut con el cuadro ‘Xeneixe’. A pesar de haber atajado un penal en los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra O’Higgins en Chile, se ha visto comprometido en varios goles del equipo.

El más reciente fue en el Torneo Clausura de la Primera División del Fútbol Argentino, en lo que fue el empate entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield en Parque Patricios, donde el ‘Azul y Oro’ está haciendo sus veces de local, ya que La Bombonera se encuentra en refacciones del terreno de juego.

El ‘Fortín empezó pegando primero en la cancha de Huracán. Diego Valdés ejecutó un tiro libre, Álvaro Montero no supo parar bien la barrera, el jugador de Vélez se percató de la situación y remató al palo del guardameta colombiano, la esférica se le coló al ex-Millonarios y en tan solo 12 minutos la visita lo ganaba. Al 39′ Santiago Ascacibar empató y puso el 1-1 contundente en la contienda.

“Estoy contento con él”

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca Juniors, habló en conferencia de prensa sobre la actualidad del cancerbero ‘cafetero’: “Con Álvaro estoy contento. Se está adaptando al mundo Boca. Ha respondido, cada vez responde mejor y tendrá todo nuestro apoyo para tratar de adaptarse a un mundo diferente al que estaba acostumbrado. Sin desmerecer a Vélez, que es un club grande y uno de los importantes de Argentina, pero Boca es diferente y eso se hace sentir en el día a día”.

Cabe mencionar que Álvaro Montero fue parte de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial del 2026. No vio minutos, ya que el arquero titular y que jugó todos los minutos de la ‘Tricolor’ en los 5 partidos que tuvo, fue Camilo Vargas, no obstante el guajiro vivió su primera cita orbital coimo futbolista.

Después de l empate contra Vélez Sarsfield, que dejó a Boca Juniors séptimo con 5 puntos en 4 partidos y en la séptima posición de la tabla A Primera División de Argentina, el cuadro argentino se prepara para recibir en Parque Patricios a Recoleta de Paraguay, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, este martes 1 de agosto.

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