Municipal vs Cobán Imperial en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre Municipal y Cobán Imperial por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

Municipal Cobán Imperial, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Pedro vs. Suchitepéquez! Los dos equipos recién ascendidos se miden este domingo 9 de agosto por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido comenzará a las 15:00 horas de Guatemala en el estadio Municipal de San Pedro, donde ambos buscarán una victoria que les permita avanzar en la tabla y seguir sumando en su regreso a la máxima categoría.

San Pedro afronta el encuentro con tres unidades en el campeonato. El conjunto dirigido por Edwin Vásquez tuvo un estreno positivo al superar 1-0 a Xelajú, pero no logró mantener el invicto en su siguiente presentación y cayó por la mínima ante Comunicaciones. Con el respaldo de su público, el equipo intentará recuperar la senda del triunfo y celebrar nuevamente en casa.

Por su parte, Suchitepéquez suma un punto luego de sus dos primeros compromisos. El cuadro comandado por Héctor Altamirano igualó sin goles frente a Comunicaciones en la jornada inaugural y posteriormente perdió 2-0 contra Mixco. El duelo ante San Pedro aparece como una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria del Apertura y escalar posiciones en la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Cobán Imperial hoy domingo 9 de agosto de 2026?

El encuentro entre Municipal y Cobán Imperial será el domingo 9 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal de San Pedro y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

Alineaciones del Municipal vs Cobán Imperial para la jornada 3, al momento

Ni Municipal ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Municipal : Kenderson Navarro, César Calderón, Carlos Estrada, Aubrey David, José Morales, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, John Méndez, Pedro Altán, Jefry Bantes, Erick Japa. DT : Mario Acevedo

: Kenderson Navarro, César Calderón, Carlos Estrada, Aubrey David, José Morales, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, John Méndez, Pedro Altán, Jefry Bantes, Erick Japa. : Mario Acevedo Cobán Imperial: Tomás Casas, Ángel Cabrera, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León, Eduardo Soto, Yeltsin Álvarez, Byron Leal, Kenneth Valdez, Janderson Pereira, Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes del Municipal vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Cobán Imperial:

4 de abril de 2026 | Municipal 0-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

18 de febrero de 2026 | Cobán Imperial 0-0 Municipal | Torneo Clausura

12 de octubre de 2025 | Municipal 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

3 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Municipal | Torneo Apertura

27 de abril de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Municipal | Torneo Clausura

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