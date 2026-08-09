Bucaramanga muestra resiliencia y despacha sobre la hora a Alianza en un vibrante juego

Cuando el ‘Leopardo’ luchaba contra el reloj, un bombazo de Émerson Batalla se traduce en una victoria clave para Pablo Peirano.

Alianza vs Bucaramanga | Vizzor

Alianza y Bucaramanga vibraron en un emocionante juego para abrir con la tanda dominical de partidos. La cuarta fecha dejó un saldo de victoria para el ‘Leopardo’, casi que al filo de los 90 minutos, permitiéndole sumar su segunda cosecha triunfadora en Liga. Cuando Alianza se saboreaba un punto clave, al final, Émerson Batalla fue el héroe del cotejo.

Félix Charrupí firmaba el primero de entrada a los 5′, pero respondió Cristian Rivas cerca de la media hora. Rápidamente Luciano Pons ponía todo en favor de la visita (34′). A pesar del empate transitorio de Misael Martínez (81′), sobre la hora, Émerson Batalla liquidó el pleito con un bombazo inatajable cuando el auxiliar levantaba la paleta de adición.

La escuadra de Pablo Peirano arrancó presionando arriba, generando oportunidades de peligro que inquietaban a Johan Wallens en el arco vallenato. Rapidito llegó el premio por intermedio de Charrupí, cazando un pase de Émerson Batalla en el área. Todo nació de un disparo fuerte atajado por Wallens, dejando el balón vivo para que el volante aprovechara el rebote.

Merecía más la visita por todo lo que generaba. Sin embargo, Cristian Rivas capitalizó la igualdad en la primera jugada de gol a favor de su conjunto. Entre rebotes, Déinner Quiñones lo habilitó con un pase hacia afuera. Bastó un zapatazo de zurda al palo más lejano de Cristopher Fiermarín para celebrar a lo grande.

En cuestión de pocos minutos, Luciano Pons cortó la sequía goleadora que llevaba en Liga desde el 7 de abril. Poniéndose el overol, Fabián Sambueza aprovechó una buena tocata en campo rival para centrar rumbo al área. Sobre el segundo palo, el ariete ejecutó de cabeza para lanzar un poderoso desahogo frente a los hinchas que viajaron a Valledupar.

Curiosamente, así como sucedió en el primer tiempo, Alianza solo necesitó de una llegada más para hacer daño y emparejar todo parcialmente. Misael Martínez le cambió la cara totalmente a su equipo, materializando una igualdad que no estaba en los planes. Se la jugó Rivas eludiendo rivales para cederle un pase de taco al costado. De primera, como venía, estampó la pelota al fondo.

Demasiado castigo el empate para los auriverdes. Eso lo supo bien Batalla, en una sucesión de rebotes que venían de un atajadón de Johan Wallens. El extremo “dinamita” del Bucaramanga recibió un pase de pecho de Brandon Caicedo, en el área, suficiente para que le rompiera el arco al portero rival. Victoria de oro, la segunda en la era de Pablo Peirano, que brinda oxígeno de cara al desarrollo del campeonato.

Resumen Alianza vs Bucaramanga: resultado, goles y estadísticas

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