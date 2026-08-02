México vs Panamá: ¿Cuándo se juega el partido por el boleto al Mundial sub 20?

México enfrenta a Panamá el 5 de agosto en Puebla por el boleto al Mundial sub 20 de 2027 y por mantener abierta la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

El Tri se juega el pase al Mundial sub 20 y Juegos Olímpicos | Imago7

La selección mexicana está a una victoria de asegurar su clasificación a la Copa Mundial sub 20 de 2027. El equipo dirigido por Álex Diego enfrentará a Panamá en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, instancia que definirá a los cuatro representantes de la región en la próxima competencia mundialista.

México llega al encuentro después de completar la fase de grupos con nueve puntos de nueve posibles. El Tricolor derrotó 3-0 a Antigua y Barbuda, 2-0 a Costa Rica y 4-0 a Guatemala, resultados que le permitieron terminar en el primer lugar del Grupo B, con nueve goles anotados y ninguno recibido.

La selección mexicana también encontró regularidad en su ataque. Hugo Camberos marcó en los tres compromisos de la primera ronda, mientras que Diego Ramírez, Luis Gamboa y Nelson Cedillo participaron en el triunfo sobre Guatemala que confirmó el liderato. México y Estados Unidos fueron los únicos equipos que cerraron la fase de grupos sin permitir anotaciones.

Panamá tomó un camino distinto para alcanzar la ronda de eliminación directa. El conjunto canalero perdió 3-0 frente a Canadá, empató 2-2 con Jamaica y venció 4-0 a Honduras. Con cuatro puntos, seis goles a favor y cinco en contra, avanzó como el mejor tercer lugar de la competencia, posición que lo colocó frente a México en la clasificación general del torneo.

México vs Panamá: ¿Cuándo y dónde se juegan los cuartos de final del Premundial sub 20?

El partido entre México y Panamá se disputará el miércoles 5 de agosto de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El encuentro comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y será el último compromiso de los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

La ronda comenzará el martes 4 de agosto y concluirá un día después. Los otros cruces quedaron integrados por Haití contra Canadá, Estados Unidos frente a Guatemala y Costa Rica ante Jamaica. Los cuatro ganadores viajarán a la Ciudad de México para disputar las semifinales programadas para el viernes 7 de agosto, mientras que la final se celebrará el domingo 9.

El Estadio Cuauhtémoc ya fue utilizado por México durante la primera ronda y volverá a recibir al equipo de Álex Diego en el encuentro que definirá su futuro. La condición de anfitrión le permite al Tricolor mantenerse en Puebla, sin necesidad de cambiar de sede antes de disputar el partido por el boleto mundialista.

¿Por qué el ganador del México vs Panamá clasifica al Mundial sub 20 de 2027?

El formato del Premundial establece que las cuatro selecciones que alcancen las semifinales obtendrán la clasificación directa a la Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2027, que tendrá como sedes a Azerbaiyán y Uzbekistán. Por esa razón, el ganador del México contra Panamá asegurará uno de los cuatro lugares disponibles para la Concacaf.

No existe una ronda adicional de clasificación ni un partido de repechaje para los equipos eliminados. El boleto mundialista se entrega al superar los cuartos de final, por lo que México necesita vencer a Panamá para participar por segunda edición consecutiva en la Copa del Mundo de la categoría.

El Tricolor afrontará esta fase como segundo sembrado de la tabla general, sólo por detrás de Estados Unidos. Panamá quedó colocado en el séptimo puesto después de avanzar como el mejor tercero. La diferencia entre ambos durante la fase de grupos ya no tendrá efecto en una eliminatoria que se resolverá en un solo partido.

¿A qué hora es el partido y dónde ver en vivo la transmisión del Premundial sub 20?

El México contra Panamá comenzará a las 20:00 horas del miércoles 5 de agosto, tiempo del centro del país. La sede será el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, escenario en el que el Tricolor buscará mantener su racha sin goles recibidos y confirmar su regreso al Mundial Sub-20.

En México, la transmisión podrá seguirse por ESPN en televisión de paga y Disney+ mediante su servicio de streaming. Los partidos del torneo no cuentan con señal confirmada en televisión abierta, mientras que Claro Sports ofrecerá el seguimiento en línea de la competencia.

Partido: México vs Panamá

México vs Panamá Fecha: miércoles 5 de agosto de 2026

miércoles 5 de agosto de 2026 Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

20:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla Transmisión: ESPN y Disney+

¿Qué pasa si México pierde en los cuartos de final y por qué la derrota sería al doble?

Una derrota frente a Panamá dejaría a México fuera del Campeonato sub de la Concacaf y sin boleto para el Mundial de 2027. El formato no concede una segunda oportunidad a las selecciones eliminadas en cuartos, por lo que el Tricolor quedaría fuera del torneo pese a sus tres victorias y su portería invicta en la primera ronda.

El golpe también alcanzaría el objetivo olímpico. El campeón del Premundial obtendrá la única plaza de la Concacaf para el torneo masculino de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Al quedar eliminado ante Panamá, México perdería al mismo tiempo la oportunidad de clasificar al Mundial sub 20 y de continuar la carrera por el boleto olímpico.

En caso de que Estados Unidos, que ya cuenta con plaza olímpica por ser el país anfitrión, conquiste el torneo regional, el boleto para Los Angeles 2028 será entregado al subcampeón. Sin embargo, México necesita superar primero los cuartos de final para conservar esa posibilidad. El encuentro contra Panamá representa, por lo tanto, una eliminatoria con dos competencias internacionales en juego.

México es el campeón vigente del torneo después de vencer 2-1 a Estados Unidos en la final de 2024. Ahora deberá trasladar su paso perfecto de la primera ronda a un partido sin margen de recuperación. Una victoria asegurará el Mundial de 2027 y mantendrá abierto el camino olímpico; una derrota terminará con ambos objetivos.

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