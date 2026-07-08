Días y horarios confirmados para las semifinales de la Supercopa de Guatemala

Los dos encuentros determinarán a los clubes que competirán por convertirse en el primer campeón de la competición.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Supercopa Bantrab? | IG: Deportes Bantrab

La Supercopa de Guatemala continúa avanzando en su primera edición y ya quedaron definidos los cruces de semifinales. Luego de la disputa de los cuartos de final, cuatro equipos mantienen la posibilidad de quedarse con el título y buscarán su clasificación a la gran final del torneo.

De acuerdo con el calendario establecido por la organización, esta fase se disputará durante el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de julio. Los dos encuentros determinarán a los clubes que competirán por convertirse en el primer campeón de la competición.

Programación de las semifinales de la Supercopa de Guatemala

El primer partido de esta instancia tendrá como protagonistas a Nueva Santa Rosa y Antigua GFC. El compromiso se llevará a cabo el sábado 11 de julio a partir de las 19:00 horas en el Estadio Pedro García Arredondo.

Nueva Santa Rosa llegará al encuentro como uno de los equipos que busca dar la sorpresa frente a un rival de mayor recorrido en el fútbol nacional. Por su parte, Antigua GFC afrontará el duelo con el objetivo de avanzar a la definición del certamen y sumar un nuevo logro a su historia.

La segunda semifinal se jugará el domingo 12 de julio. Santa Lucía Cotzumalguapa recibirá a Aurora desde las 11:00 horas en el Estadio Municipal de Santa Lucía, en un partido que también definirá a uno de los finalistas de la competencia.

Aurora buscará imponer su experiencia ante un conjunto que tendrá la ventaja de disputar el encuentro en condición de local. Santa Lucía Cotzumalguapa intentará aprovechar esa situación para mantenerse en carrera por el trofeo.

Según el reglamento del torneo, en esta etapa los equipos de menor categoría serán los encargados de ejercer como locales. Por ese motivo, los estadios de Nueva Santa Rosa y Santa Lucía serán las sedes de los enfrentamientos de semifinales.

Con los horarios ya confirmados, la Supercopa de Guatemala se prepara para conocer a los dos clubes que protagonizarán el partido por el campeonato. La definición esta programada para el 18 de julio en el Estadio Cementos Progreso y permitirá conocer al primer campeón en la historia del torneo.la gran final,

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