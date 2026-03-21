Carlos Vela recuerda su paso por LAFC y habla sobre el crecimiento de la MLS

El mexicano recuerda su paso por el club californiano, destacando el legado del título, el crecimiento de la MLS y su impacto en la cultura futbolística de Los Ángeles

El mexicano evoca su etapa en el equipo californiano | Imago7

Carlos Vela, uno de los futbolistas más destacados de la Major League Soccer, compartió en una reciente entrevista su visión sobre el impacto que tuvo su paso por LAFC y la evolución de la liga estadounidense. El delantero mexicano, quien ahora asume una posición directiva en el club californiano, también reflexionó sobre su carrera, los desafíos y el legado que dejó en el fútbol estadounidense.

El legado y la importancia del título con el LAFC

“Siempre digo que la historia no podía acabar sin un título“, señaló Vela, quien, al llegar al LAFC, tenía claro el objetivo de crear algo grande. En sus primeros años con el club, no solo fue el rostro visible de la franquicia, sino que además asumió una responsabilidad enorme: ser la pieza clave para convertir al LAFC en un equipo contendiente. “Yo desde el primer momento que llegué fue crear algo, porque al final venía a un equipo sin una historia. Ser la pieza importante para que algo funcione es una responsabilidad grande“, añadió el delantero.

La presión, aunque considerable, fue un desafío que Vela abrazó. “No es lo mismo llegar a día de hoy al LAFC cuando ya hay una conexión grande con los fans, un gran estadio, un equipo que ya ha ganado, que siempre está peleando por los títulos”, dijo. Para él, la clave estaba en construir esa historia desde cero, y eso fue exactamente lo que hizo. El título obtenido en 2022 fue la culminación de años de esfuerzo y dedicación. “Creo que fue una presión muy grande que la disfruté, pero era muy grande y que yo sabía que sin un título no me iba a retirar”, confesó.

El crecimiento de la MLS y el impacto del Mundial

La Major League Soccer evolucionó enormemente en los últimos años, y Vela no ha sido ajeno a esa transformación. “Siempre es muy positivo y obviamente si lo haces de buena manera, pues la recompensa creo que es un año muy importante donde pueden realmente pegar el siguiente nivel“, comentó sobre el impacto que la liga ha tenido en el panorama futbolístico mundial. Aseguró que la MLS ha ido mejorando constantemente, año tras año, y el Mundial 2026, que se celebrará en Norteamérica, puede ser la plataforma perfecta para dar el siguiente paso.

“Teniendo la plataforma del Mundial, que todo el mundo va a estar mirando, es el momento de realmente pegar el golpe definitivo para ser una de las grandes ligas del mundo”, enfatizó Vela. A su juicio, esta es la oportunidad para que la MLS crezca en todos los aspectos: desde la calidad de los jugadores hasta el interés de los aficionados, lo que hará de la liga una opción cada vez más atractiva para jugadores de todo el mundo.

La evolución de la cultura futbolística en Los Ángeles

Uno de los aspectos más destacables de su paso por LAFC fue el cambio cultural que experimentó Los Ángeles en torno al fútbol. Al principio, el balompié no tenía el mismo seguimiento que otros deportes como el baloncesto o el béisbol, pero Vela fue testigo del crecimiento de la pasión futbolística en la ciudad. “Cuando llegué aquí, la idea era ayudar a esta liga a crecer porque veíamos que había un potencial grande”, explicó.

El crecimiento de la afición es evidente, especialmente en la juventud de Los Ángeles. “Cada vez ves más niños con playeras de los equipos“, expresó el atacante. “Antes era siempre Lakers, Dodgers. Ahora, yo voy a la escuela de los niños y ves muchísimos niños con la camisa del LAFC, que saben quién eres, que ya quieren jugar, que están pensando en el mundial, en la liga”, relató con entusiasmo. El fútbol ha logrado capturar el corazón de muchos, y Vela siente orgullo de haber sido parte de ese proceso. “Creo que ha sido muy bonito poder tener ese crecimiento, pude ser parte de ese crecimiento y es algo que me deja muy tranquilo, muy orgulloso de lo que aporté a esta liga”.

Su experiencia personal y el retiro en la MLS

Vela, quien vivió varios años en Europa antes de llegar a la MLS, también destacó lo que significó para él jugar en una liga menos exigente en términos de presión y expectativas. “Al final fue el final de mi carrera, fue una liga que me ayudó muchísimo a disfrutar el fútbol“, reveló. Para él, la MLS le ofreció una oportunidad de relajarse y disfrutar de aspectos del fútbol que antes no podía experimentar debido a la alta competitividad en Europa.

“Cuando llegas de tantos años fuera de tu casa, tanta presión, tanto estrés de tener que ganar, tener que jugar bien, aquí fue llegar, poder disfrutar de otras cosas que no era solo el fútbol, una ciudad como Los Ángeles, donde nos han brindado todo el cariño”, compartió. Vela señaló que la liga le permitió encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal, lo que le permitió disfrutar más de su juego. “Muchas veces aún perdiendo, si tú das todo, si juegas bien, si hay goles, la gente sale feliz, te felicita igualmente“, destacó el delantero mexicano.

La oportunidad única de un “libro en blanco”

El haber llegado al LAFC en sus primeros años como franquicia fue, para Vela, una experiencia única. A diferencia de otros jugadores que se unieron a equipos con una historia ya consolidada, el mexicano tuvo la oportunidad de crear algo desde cero. “Hoy obviamente fue más especial al venir a un equipo nuevo. Me dio esa oportunidad que muy pocos jugadores tienen“, expresó.

“Se me dio un libro en blanco“, dijo Vela sobre la posibilidad de construir la historia del club desde sus cimientos. Para él, esa oportunidad es algo que pocos jugadores tienen en su carrera, ya que la mayoría llega a equipos con una tradición establecida. “Esa experiencia creo que en otro lado hubiera sido imposible”, reflexionó Vela sobre lo que significó para él formar parte de la creación de la identidad del LAFC.

El futuro de la MLS y su legado personal

Carlos Vela es consciente del impacto que dejó en la MLS, tanto en el LAFC como en el fútbol estadounidense en general. A pesar de que su carrera en la liga está llegando a su fin, su legado perdurará. “Siempre seré recordado por lo que hice en este club, por el esfuerzo, por las victorias, por los momentos que disfruté aquí”, dijo.

El impacto de Vela en el fútbol estadounidense es innegable, y su papel en el crecimiento de la MLS será recordado por muchos. La liga está ahora en una posición mucho más fuerte que cuando él llegó, y su contribución a este proceso es una parte fundamental de su legado.

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