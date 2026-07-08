La ONU califica de ‘despreciables’ los ataques racistas de la senadora Paraguaya contra Mbappé

La ONU condenó los comentarios de Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé y pidió acciones contra el racismo en el deporte.

La ONU respalda a Mbappé tras los ataques racistas | Reuters/Instagram

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció por los comentarios de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, tras el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay.

A través de un comunicado, la oficina regional para América del Sur rechazó las expresiones dirigidas al delantero francés y las calificó como “racistas y deshumanizadoras”, además de advertir que este tipo de hechos no representan un caso aislado dentro del fútbol. “Las declaraciones racistas y deshumanizadoras contra el futbolista francés Kylian Mbappé por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y, lamentablemente, no un caso aislado”, señaló el organismo.

La ONU también advirtió que los hechos registrados durante el Mundial 2026 forman parte de una problemática que rebasa el caso de Mbappé. En su posicionamiento, indicó que “los incidentes racistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 reflejan un fenómeno más amplio en el fútbol y el deporte en general”.

El organismo hizo énfasis en el papel de las figuras públicas dentro de este tipo de debates. En ese sentido, señaló que líderes políticos como Celeste Amarilla “tienen una responsabilidad mayor de oponerse al racismo, la discriminación y el discurso de odio en sus alocuciones”.

La Oficina del Alto Comisionado pidió que el tema no quede solo en el rechazo público y llamó a tomar medidas desde distintas instituciones. “Los Estados y las organizaciones deportivas deben trabajar activamente para prevenir actos de racismo y cualquier otra forma de discriminación”, apuntó.

Además, el organismo subrayó la necesidad de que existan vías para atender estos casos. “También deben garantizar que existan mecanismos de rendición de cuentas independientes y efectivos”, añadió en su comunicado.

La ONU también dirigió parte de su mensaje a las plataformas digitales y redes sociales, al considerar que estos espacios tienen un papel en la circulación de mensajes de odio. El organismo señaló que “también tienen la responsabilidad de prevenir y abordar la discriminación racial y los abusos xenófobos”.

En el mismo sentido, la Oficina del Alto Comisionado remarcó que las empresas tecnológicas deben actuar “de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”, con el objetivo de frenar expresiones racistas o xenófobas en sus plataformas.

El pronunciamiento se da después de que Celeste Amarilla asegurara que sus comentarios buscaban defender a futbolistas paraguayos, quienes, según ella, fueron objeto de ataques durante el partido ante Francia. Además, la senadora criticó al presidente Santiago Peña por, a su juicio, ceder ante presiones del presidente francés Emmanuel Macron.

El caso también llegó al terreno judicial, luego de que la Fiscalía francesa abrió una investigación por posibles injurias públicas agravadas e incitación al odio o a la violencia, a raíz de los mensajes publicados contra Mbappé tras el partido entre Francia y Paraguay.

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