Lorenzo tras la eliminación de Colombia: lamenta la falta de definición y explica cambio de Jhon Arias

El entrenador de la Selección Colombia dio su balance tras quedar fuera en los octavos de final del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo dando indicaciones | Reuters

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló en rueda de prensa tras la eliminación del cuadro nacional del Mundial 2026 a manos de Suiza. El estratega dio un análisis del trámite de ese compromiso, además de entregar su concepto sobre una modificación que hizo.

Para este duelo el técnico salió con los mismos inicialistas en comparación al partido contra Ghana. Esa fue la misma base que usó para los partidos contra Uzbekistán y RD Congo, pues contra Portugal el timonel hizo unas pequeñas variantes en el planteamiento principal.

Si bien Lorenzo decidió darle continuidad a esos jugadores, ante los suizos el juego que venía mostrando Colombia no sobresalió, uno de los aspectos por los cuales el equipo quedó eliminado. Como cualquier DT Néstor realizó algunas variantes y una fue sacar a Jhon Arias, uno de los futbolistas de mejor rendimiento en la Copa del Mundo. Esa sustitución causó algo de curiosidad, aunque dejó claro el porqué de esa decisión.

¿Qué buscaba cambiando a Arias por Campaz?

“Teníamos miedo que en alguna llegada tarde nos quedáramos con uno menos, La energía también. Aparte cambiamos de sistema también, jugamos con dos en el medio, con Juanfer flotando detrás del nueve. Pasamos a un 4-2-3-1, pensamos que por las bandas teníamos que preocuparlos a ellos. Casi llegan los goles así, Campaz la tuvo. Lamentablemente no se dio”.

Su análisis del partido

“Sin duda que hacer gol. Sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, táctico, parejo. De todas maneras creo que merecíamos un poco más en los 90′ por las intenciones que tuvimos, los remates. Sabíamos que iba a ser un partido así, a medida que se fue alargando el juego los equipos fueron perdiendo energía y terminó en el empate final que derivó los penales”.

“Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo los partidos previos a la última fecha de Eliminatorias donde nos tocaba Bolivia y Venezuela. Veníamos también con falta de gol, con llegadas pero no. A mí me interesa que el equipo juegue bien y genere opciones., Creo que hoy tuvimos 17 tiros al arco o intentos. Es mucho y no convertir se paga. Son jugadores que hacen goles en las ligas. No hay nada que reprochar, simplemente es que a veces entra y a veces no. También los arqueros, este Mundial ha mostrado una cantidad de arqueros impresionantes”.

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