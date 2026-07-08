Elton John vuelve a México con su gira de despedida: fecha de los conciertos, precio y dónde comprar boletos

El cantante británico regresa a la Ciudad de México después de 14 años para ofrecer dos conciertos de despedida en octubre de 2026

Elton John vuelve a Ciudad de México tras 14 años. Foto Instagram: eltonjohn

Elton John regresará a la Ciudad de México después de 14 años de ausencia para reencontrarse con el público mexicano en dos conciertos de despedida. El músico británico se presentará en el Estadio Banorte como parte de una cita pendiente con Latinoamérica, luego de que la pandemia de covid-19 impidiera realizar presentaciones en la región durante su gira Farewell Yellow Brick Road.

¿Cuándo y en dónde son los conciertos de Elton John en CDMX?

Los conciertos de Elton John en la Ciudad de México están programados para el 2 y 3 de octubre de 2026. Ambas fechas se realizarán en el Estadio Banorte, recinto que antes fue conocido como Estadio Azteca y que vuelve a colocarse en el calendario de grandes espectáculos internacionales tras el Mundial.

El anuncio fue realizado por AEG Presents, Cardenas Marketing Network y Enso Music, empresas encargadas de confirmar el regreso del artista británico. La visita marca su primera presentación en la capital mexicana desde 2012, cuando ofreció dos conciertos junto al percusionista Ray Cooper en el Auditorio Nacional.

Elton John señaló, a través del comunicado oficial, que la Ciudad de México tiene un lugar especial en su historia. También recordó que la pandemia le impidió completar sus planes por Latinoamérica durante la gira de despedida, por lo que este regreso adquiere un significado particular para él y sus seguidores.

“Me emociona anunciar que ofreceré dos conciertos los días 2 y 3 de octubre. La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años… Los miembros de Rocket Club ya pueden registrarse en el enlace en mi bio para obtener acceso anticipado”, fue el mensaje del músico a través de sus redes sociales.

El vínculo del cantante con México tiene más de tres décadas. Su primera presentación en el Estadio Azteca ocurrió hace 34 años, durante la gira The One, mientras que su retorno de 2026 será una oportunidad para escuchar nuevamente en vivo parte de un catálogo que incluye temas como Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer, I’m Still Standing y Candle in the Wind.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Elton John llega a esta etapa con cifras que explican su lugar en la música popular: más de 327 millones de discos vendidos, más de 70 canciones en el Top 40, más de 4,600 conciertos en más de 80 países y el estatus EGOT, reservado a quienes han ganado Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Boletos para Elton John: precio, fecha de preventa y dónde comprarlos

La venta de boletos para Elton John en CDMX tendrá distintas etapas. La preventa Banorte iniciará el 13 de julio a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que los miembros del Rocket Club tendrán acceso a una preventa el 15 de julio. La venta general comenzará el 16 de julio al mediodía.

Los boletos estarán disponibles a través de Superboletos, plataforma encargada de la venta general. La recomendación para los asistentes es revisar únicamente canales oficiales, ya que se espera una demanda alta por tratarse del regreso del cantante después de 14 años y de sus conciertos de despedida en México.

Los precios confirmados van desde 990 hasta 16,000 pesos mexicanos, más cargos por servicio. También habrá paquetes VIP limitados, los cuales podrán incluir asientos preferenciales, acceso a servicios de hospitalidad y oportunidad de fotografía junto al piano de Elton John.

Aunque todavía falta por conocer el mapa detallado de localidades, las dos fechas apuntan a convertirse en uno de los anuncios musicales más relevantes del año en la Ciudad de México. Para los fans mexicanos, el regreso de Elton John representa una despedida en un escenario ligado a la historia de los conciertos masivos en el país.

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