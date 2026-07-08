Julián Quiñones se despide del Mundial 2026 con emotivo mensaje a México: “Ustedes merecían más alegrías”

El delantero, quien convirtió cuatro goles en el torneo, se dijo agradecido por el apoyo recibido por la fanaticada mexicana en el certamen. En un viaje comercial, el atacante fue vitoreado

Quiñones, el más destacado del Trio en el Mundial | Reuters

Tras ser uno de los elementos más destacables de la selección mexicana dentro de la Copa del Mundo 2026 al convertir un total de cuatro goles, Julián Quiñones publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, el delantero colombiano nacionalizado mexicano se mostró agradecido por todo el apoyo del aficionado mexicano en el certamen, al cual le dijeron adiós en la etapa de octavos de final: “Gracias mi México por todo lo vivido en este mundial, ustedes se merecían más alegrías. Orgulloso de todo lo que hicieron por nosotros. Eternamente agradecido”.

Durante el torneo, Quiñones marcó un gol en cuatro de los cinco partidos que disputó México, contribuyendo al avance del equipo hasta los octavos de final. Con este logro, igualó a Luis Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández como los máximos goleadores mexicanos en Copas del Mundo.

La reacción ante la publicación no se hizo esperar. Jugadores como Álvaro Fidalgo y Luis Ángel Malagón le externaron su cariño, mientras que la cantante e integrante de La Delantera, Paty Cantú le dedicó unas palabras de admiración.

“Estamos orgullosos de ustedes y agradecidos también. Hicieron tanto, y lo más emocionante es que es evidente que la mentalidad y el talento prometen un desarrollo que nos de buen fútbol y emociones de estas por un rato. Son grandes. Dejamos de ser los que esperábamos milagros y empezamos a ser los que veían verdaderas posibilidades viéndolos a ustedes creer en sí mismos. Nos levantaste el ánimo con corazón y goles. Quiñones eres un crack. Felicidades y que vengan puras cosas buenas para ti. PD. Fírmame mi jersey jajaja”, externó la tapatía.

Quiñones es felicitado durante un vuelo comercial

Un video publicado en redes sociales mostró cómo, al abordar un vuelo comercial, Julián Quiñones fue reconocido por los pasajeros, quienes le dedicaron una ovación por su desempeño en el Mundial. Los gritos de “¡Gracias, te amamos!” se escucharon mientras el delantero tomaba su asiento y guardaba su equipaje.

El gesto de cariño por parte de los seguidores evidenció el impacto que tuvo Quiñones en el selectivo nacional. Su actuación fue valorada no solo por los goles anotados, sino también por la entrega mostrada en cada encuentro durante el torneo.

Tras la derrota 3-2 ante Inglaterra, los jugadores del Tri rompieron concentración y se tomaron unos días de descanso. Durante este período, Quiñones recibió la atención de los aficionados incluso fuera de la cancha, consolidando su lugar entre los jugadores más queridos por la afición.

El mensaje de despedida de Quiñones marca el cierre de su participación en la Copa del Mundo 2026 y pone en relieve su legado como uno de los jugadores más destacados de México en el torneo. Su contribución al equipo y la relación con la fanaticada quedarán como parte de la historia reciente del Tri.

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