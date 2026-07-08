Jhon Arias pide cambios en Colombia tras la eliminación: “Ya está bueno de quedarnos siempre a la puerta”

El extremo colombiano aseguró que la selección debe ajustar tras quedar fuera en octavos del Mundial 2026

Jhon Arias, dolido por la eliminación de Colombia | Reuters

Jhon Arias habló tras la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, luego de la derrota ante Suiza en la tanda de penaltis. El extremo del Palmeiras de Brasil fue uno de los jugadores que atendió a los medios después del partido y dejó un mensaje centrado en la necesidad de revisar lo ocurrido. El cuadro cafetero quedó fuera después de empatar 0-0 durante 120 minutos ante Suiza. El pase a los cuartos de final se definió desde el punto penal, instancia en la que el equipo europeo se impuso 4-3 para avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentará a Argentina.

Arias fue consultado sobre la forma en que podía explicarse la eliminación a la afición colombiana. El futbolista reconoció que el grupo tenía una expectativa alta en el torneo y que el desenlace dejó una sensación de oportunidad perdida.

“Inexplicable, infelizmente nos quedamos a la puerta, con ese sin sabor, con esa ilusión grande que teníamos todos, que nos hacía vibrar, que nos hacía creer que podíamos llegar hasta el último día”, declaró el jugador colombiano.

El mensaje más directo llegó cuando Arias habló sobre los ajustes que, desde su perspectiva, debe hacer la selección. El atacante señaló que Colombia no puede acostumbrarse a quedarse cerca de instancias definitivas y pidió que esta eliminación sirva como punto de cambio.

“Algo nos faltó que nos vamos precipitadamente de la copa, en los octavos. Ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta, de no llegar hasta el último día. Soy un fiel creyente de que Dios nos tiene grandes cosas adelante, pero nos falta hacer lo humanamente posible para llegar hasta allá. Lo intentamos, hicimos un gran Mundial pero no nos alcanza. Así es el fútbol, es de resultados. Nos vamos con un mal sabor, pero con cimientos sólidos de que algo tenemos que ajustar, corregir, pero que vamos por un camino que más adelante Dios permita cosechemos cosas grandes porque nos lo merecemos ya”.

Arias también fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar a Argentina en los cuartos de final. El futbolista dejó claro que el grupo colombiano no estaba pensando en ese cruce antes de superar a Suiza, rival al que consideraban más complejo de lo que podía parecer desde fuera.

“Muy respetuosamente hablando: poco nos importaba Argentina. Para pensar en Argentina teníamos que pasar hoy e infelizmente no lo hicimos, entonces no servía de nada. Argentina hizo su tarea, nosotros no. Estábamos muy enfocados en hoy, en que Suiza iba a ser un rival durísimo. A veces se tiene la mala costumbre de ver a los rivales por el nombre y no por quiénes son o cómo juegan. Era un partido ‘trampa’, que en el papel se veía accesible el pase a cuartos. Nosotros en la interna sabíamos que no era tan fácil. El partido de Argentina no quitó el foco, ellos están haciendo su camino, nosotros el nuestro. Queda ahí la pregunta: ¿Qué nos faltó?”.

Pese a la eliminación, Arias evitó llevar el análisis a una lectura definitiva sobre el proceso. El jugador sostuvo que Colombia cuenta con una base para competir, aunque aceptó que el equipo deberá revisar lo que le impidió avanzar más allá de los octavos de final.

“Difícil porque cuando se tiene la cabeza caliente, cuando pasan cosas como las que pasaron hoy la tendencia es ser fatalista, creer que todo está mal y yo no considero que todo esté mal. El Mundial nos mostró también una base, unos cimientos sólidos, que tenemos grandes jugadores y una selección para competir. Estamos en un camino correcto, claramente falta algo que hizo que nos fuéramos como nos fuimos. Es una pregunta más para hacerla en frío, con calma, recostar un poco la cabeza en la almohada y pensar realmente. Es una invitación a todos, a que pensemos, reflexionemos qué podemos hacer mejor y brindar a la selección. Es un día doloroso, van a ser semanas difíciles, nos queda levantar la cabeza y seguir intentándolo”.

Juan Fernando Quintero y Daniel Muñoz reaccionan a la eliminación de Colombia

Por su parte Juan Fernando Quintero también habló después del partido y coincidió con la postura de Arias sobre la necesidad de no normalizar este tipo de eliminaciones. El mediocampista señaló que el grupo quedó dolido y que las futuras generaciones deberán asumir el reto de llevar a Colombia a otro nivel competitivo.

“Estoy totalmente de acuerdo. No nos podemos acomodar a estas situaciones, estamos dolidos, no vamos a reprochar nada, seguramente para los que se quedan que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza, que lleguen y que tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia, que nunca podamos reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo. Fue un partido muy difícil, hacer análisis es demasiado difícil después de esta frustración, también fueron los penales pero es parte del fútbol, seguramente el pasito de más es hacer el gol en los penales. Fue un partido de igual a igual”.

Finalmente, Daniel Muñoz aseguró que el grupo dejó el nombre de Colombia en alto y consideró que el destino así estaba escrito: “No hay nada que reprochar, lo dimos todo, creamos ocasiones, por momentos fuimos muy superiores. Ya en los penales, mucha gente le dice suerte, yo digo que así estaba escrito el destino, esa era la voluntad de Dios. Muy agradecido con esta linda y maravillosa familia, no nos ahorramos nada, cada gota de sudor lo dimos dentro de la cancha. Dejamos el nombre de Colombia en alto. Lastimosamente otra vez volvió a pasar ese ‘¿Y por qué no un poquito más?’, pero el fútbol es así. Lo duro es ahorita volver, ponernos las botas el día de mañana y volver a levantarnos. Esto sigue para todos”.

La eliminación ante Suiza cerró la participación de Colombia en el Mundial 2026. El equipo sudamericano superó la fase de grupos como líder de grupo y avanzó en los dieciseisavos de final ante Ghana, pero quedó fuera en octavos después de una definición por penaltis que dejó a los suizos como rivales de Argentina en cuartos.

Te puede interesar: