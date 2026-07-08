“Messi nunca se va”: Alberto Lati analiza la polémica y la remontada de Argentina

El especialista de Claro Sports aborda el papel de Messi, el crecimiento de Egipto y las dudas arbitrales tras el pase argentino

Lionel Messi rescató a Argentina frente a Egipto | Reuters

Alberto Lati, analista de Claro Sports, dedicó su editorial en La Delantera a la clasificación de Argentina tras vencer a Egipto en el Mundial 2026, en un partido marcado por la reacción albiceleste, el papel de Lionel Messi y la polémica arbitral. El periodista abrió su comentario con una frase centrada en el capitán argentino: “No es que Lionel Messi haya vuelto una vez más, no es que resucite – y eso que el verbo resucitar se antoja ante semejante divinidad mostrada jugando-. Es que Messi nunca se va, o no al menos con 39 años ya cumplidos”.

Lati recordó que Messi falló un penal durante el encuentro, pero después logró levantarse de ese error para encabezar la remontada argentina. En su análisis, señaló que ese fallo sirve para matizar su condición humana, antes de volver a ser determinante en un partido que Argentina llegó a tener cuesta arriba.

“Se ha levantado del fallo de un penal, ese lance que no domina como si hiciera falta algo que no hiciera bien para matizar, insistir, enfatizar su condición humana y después comandó la épica remontada de Argentina”.

Antes de entrar a la discusión arbitral, el analista puso el foco en Egipto y en el crecimiento del fútbol del norte de África. Señaló que durante años se pensó que el salto competitivo africano llegaría desde selecciones del África subsahariana como Nigeria, Camerún, Ghana, Senegal o Costa de Marfil, pero que hoy Marruecos y Egipto aparecen por encima del resto en la élite del continente.

Sobre el trámite del partido, Lati apuntó que Egipto tuvo a Argentina “noqueado”, pero no logró sostener lo que había construido durante cerca de 80 minutos. Mencionó que al equipo africano le faltó oficio, control de partido y mantener en el cierre lo que le había funcionado durante buena parte del encuentro.

El analista también fue directo al hablar del rendimiento de Argentina. “No nos vamos engañar. No están jugando bien y ellos lo saben. Si no es con Messi les cuesta encontrar quien lo haga”, señaló, al explicar que el capitán argentino se cargó hacia el lado derecho para generar daño y darle salida a su selección.

Lati consideró que la remontada argentina tuvo valor por la forma en que el equipo resolvió el momento de presión, pero también advirtió que el corazón y la jerarquía podrían no alcanzar ante un rival de mayor exigencia. En ese sentido, señaló a Suiza como el siguiente obstáculo para la Albiceleste.

La polémica arbitral ocupó la parte final de la editorial. Sobre el penal que Messi falló, Lati dijo que la jugada estaba en el límite: “Para mí pudo ser penal y pudo no serlo. Está en el límite. Es correcto. No es un escándalo que se marque”. Sin embargo, fue más crítico con la anulación del gol de Egipto que habría significado el 2-0, al considerar excesiva la intervención del VAR.

En el cierre, Lati habló de la polarización alrededor de Argentina. Señaló que algunos hablan de amaño y favoritismo hacia Messi, mientras otros rechazan cualquier crítica al arbitraje como si fuera un ataque al legado del capitán argentino. Para el analista, el punto central es reconocer que Argentina resolvió “con épica lo que no supo resolver con balón”, sin dejar de admitir que las selecciones y figuras de mayor peso suelen recibir un trato distinto.

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