¡Griezmann, al Orlando City! La MLS suma una nueva figura con la llegada del francés

El actual atacante del Atlético de Madrid se incorporará al equipo estadounidense a partir de julio

Orlando City presenta a Griezmann. | Claro Sports.

Cerrado. Antoine Griezmann es nuevo futbolista del Orlando City SC de la MLS a partir del mes de julio de este año, en un fichaje que confirma su adiós al fútbol europeo para vivir una nueva aventura de este lado del mundo en busca de trascender con el equipo de los Leones de Orlando.

ANTOINE GRIEZMANN IS A LION 🦁👑



We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

El atacante, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, firmó un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción para extender el vínculo hasta la campaña 2028-29. Su registro como Jugador Franquicia quedará sujeto al alta médica, la recepción del Certificado de Transferencia Internacional y la visa P-1.

La operación representa uno de los movimientos más importantes en la historia reciente del Orlando City, que apostó por un futbolista con recorrido en la élite europea. El club destacó tanto su peso deportivo como el impacto que tendrá su llegada dentro y fuera de la cancha, al tratarse de un jugador con experiencia en escenarios de máxima exigencia.

“La llegada de Antoine a Orlando es un hito no solo para nuestro club, sino también para nuestra ciudad, nuestros aficionados y la Major League Soccer. Es uno de los jugadores más talentosos, exitosos e influyentes de su generación, y su decisión de elegir al Orlando City refleja la misión y la cultura de nuestro club”, declaró Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City SC.

“Antoine es un futbolista completo: creativo, inteligente y letal. Es un ganador nato en los escenarios más importantes”, declaró Ricardo Moreira, director general y director deportivo de los Leones.

Nos queda un último baile, Grizi ❤️🤍 pic.twitter.com/Jq7AthjYK1 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Griezmann aterriza en la MLS tras construir una carrera de alto nivel con la Real Sociedad, el Barcelona y el Atlético de Madrid. A lo largo de 792 partidos como profesional suma 298 goles y 132 asistencias, además de una colección de títulos en España y a nivel continental. En el conjunto rojiblanco dejó una huella mayor al convertirse en el máximo goleador histórico de la institución con 211 anotaciones.

El propio Atlético de Madrid confirmó el acuerdo con el club estadounidense y explicó que el delantero viajó a Estados Unidos con permiso de la entidad para formalizar su contrato. Pese a ello, el francés dejó claro que su salida no será inmediata, ya que completará la temporada 2026 con el equipo colchonero antes de emprender su nuevo reto en Norteamérica.

“Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada”, expresó Griezmann en un mensaje dirigido a la afición del Atlético. El atacante señaló que su intención es cerrar este ciclo con la misma entrega, con la mira puesta en pelear por la Copa del Rey y buscar el pase a semifinales de la Champions League en la recta final del curso.

Proven on the world’s biggest stages 🏆 pic.twitter.com/pV0nMt5593 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

¿Cuándo podría enfrentar Griezmann a clubes de la Liga MX?

La llegada del francés también abre la puerta a varios cruces ante equipos mexicanos. En primera instancia, Griezmann podría ser considerado para el All Star Game 2026 de la MLS, donde el combinado de la liga estadounidense volvería a medirse a figuras de la Liga MX el 29 de julio.

En el calendario oficial, Orlando City ya tiene marcados tres duelos frente a clubes mexicanos dentro de la fase inicial de la Leagues Cup. El conjunto de Florida se medirá a Monterrey el 5 de agosto, a León el 8 y al Atlético de San Luis el 12 del mismo mes, partidos que aumentarían de inmediato la expectativa por el debut internacional de uno de los fichajes más relevantes que ha sumado la MLS en los últimos años.

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