De joya europea a ganga en la MLS: la dramática devaluación de Chucky Lozano
Hirving Lozano pasó de alcanzar una valoración cercana a los 52 millones de euros en Europa a llegar al LA Galaxy por apenas 3.5 millones
Hirving Lozano atraviesa una fuerte caída en su valoración de mercado después de haber sido uno de los futbolistas mexicanos mejor cotizados en Europa. Pachuca lo vendió al PSV por 10 millones de euros y posteriormente el Napoli pagó poco más de 40 millones por él. En 2021, su carta llegó a estar tasada en cerca de 52 millones de euros, pero la falta de continuidad y el descenso en su rendimiento modificaron drásticamente su panorama.
Después de ser vendido al San Diego FC por alrededor de 12 millones de euros, Lozano terminó llegando al LA Galaxy por una cifra cercana a los 3.5 millones. A lo largo de su carrera acumula 478 partidos, 185 goles y 86 asistencias, pero su presente refleja una devaluación importante respecto al punto más alto que alcanzó hace apenas cinco años. LEE LA NOTA COMPLETA