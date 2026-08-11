De la MLS al Chelsea: la joya mexicana de 16 años que apunta a la Premier League

Vicente García, juvenil mexicoamericano de 16 años formado en LA Galaxy, tiene un acuerdo encaminado para incorporarse al Chelsea cuando cumpla 18

La nueva joya del Tri que la MLS lleva al Chelsea. Foto Instagram: @vinnygarcia10

Vicente García está cerca de convertirse en nuevo futbolista del Chelsea. El atacante mexicoamericano de 16 años, actualmente en Ventura County de MLS Next Pro y perteneciente a LA Galaxy, tendría un acuerdo cercano a los 3 millones de dólares para incorporarse al club inglés en el verano de 2028, cuando alcance la mayoría de edad.

El juvenil ya representó a México en la categoría sub 15, aunque posteriormente fue convocado por Estados Unidos y participó en el Premundial sub 17. Su doble nacionalidad mantiene abierta la decisión sobre qué selección representará a futuro, mientras su proyección deportiva ya lo coloca en el radar de uno de los clubes más importantes de la Premier League. LEE LA NOTA COMPLETA

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