Jáminton Campaz espera al América, Rosario Central busca que se haga una mejor oferta

Aunque el jugador desea integrarse a las Águilas, la negociación permanece estancada porque el club mexicano aún no ha presentado una propuesta superior a los seis millones de dólares

El América ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pues ya consiguieron los fichajes de Oscar Perea y Edwin Cerrillo, aunque buscan la incorporación de, al menos, un refuerzo más en la plantilla.

El nombre de Jáminton Campaz ha sido el más sonado en los últimos días, aunque la situación se fue complicando por lo que pide Rosario Central. El cuadro de Coapa presentó una oferta inicial de 5 millones de dólares, la cual fue rechazada y la más reciente fue de 6, la cual tampoco aceptaron.

Esto complicó todo el tema, aunque en Claro Sports pudimos saber la situación actual de esta negociación. El jugador tiene la intención de llegar a las Águilas y tanto él, como su entorno, están esperando que puedan aumentar la oferta.

En estos momentos el deseo del jugador sería llegar a Coapa, sabiendo que la oferta tendría que ser superior a los 6 millones de dólares. El problema en esto es que el América no ha mandado una nueva oferta por Campaz, por lo que la negociación no se ha vuelto a mover.

Cabe señalar que las Águilas quieren a Campaz esta misma semana, aunque no caen en ningún tipo de presión para aumentar la oferta. El problema para el colombiano es que ante la falta de claridad en el asunto, ha tenido que regresar a sus actividades normales con el equipo de Argentina, a pesar de tener el deseo de jugar en Coapa.

Desde el entorno del jugador hay dudas en si América volverá a lanzar una oferta por Campaz, aunque esperan que esta pueda llegar en los próximos días.

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