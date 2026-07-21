DT de Inter Miami no tiene palabras para describir el Mundial de Leo Messi: “su magia traspasa la edad”

Guillermo Hoyos habla previo al regreso de la MLS, en el que las ‘garzas’ se enfrentarán al Chicago Fire de Robert Lewandowski

Guillermo Hoyos habla del regreso de la MLS sin Leo Messi | Cortesía Inter MIami

Inter Miami regresa a la actividad en la MLS este miércoles 22 de julio, cuando se midan al Chicago Fire en lo que podría ser el debut de Robert Lewandowski, pero las ‘garzas’ estarán sin dos de sus jugadores más importantes, Leo Messi y Rodrigo de Paul.

El entrenador del equipo del sur de la Florida, Guillermo Hoyos, habló de su ausencia y aseguró que les darán todo el tiempo necesario para superar la derrota en la final del Mundial, buscando que descansen y conecten con sus familias en las vacaciones antes de regresar al fútbol, y dijo que es increíble lo que hace Messi a su edad. Lee las palabras del DT de Inter Miami en este enlace.

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