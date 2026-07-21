América acelera en el mercado: estas son las cuatro posiciones que Guillermo Almada quiere reforzar para el Apertura 2026

América busca un delantero, un contención, un volante ofensivo y un lateral izquierdo para potenciar el proyecto de Guillermo Almada

Las posiciones que buscanreforzar Las Águilas para el Apertura 2026 | Imago 7

Después de comenzar el Apertura 2026 con una victoria por la mínima sobre Querétaro, el Club América mantiene la mira puesta en el mercado de fichajes. En Coapa consideran que el triunfo en el debut fue un buen primer paso, pero también dejó claro que el plantel todavía necesita ajustes para competir por el campeonato bajo el mando de Guillermo Almada.

La directiva mantiene el plan trazado desde la llegada del estratega uruguayo: incorporar cuatro futbolistas que eleven el nivel del equipo y se adapten a la intensidad que exige su modelo de juego. Mientras los mundialistas Israel Reyes, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres ya se integran al grupo, las negociaciones continúan para cerrar las incorporaciones que consideran prioritarias antes del cierre del mercado.

La prioridad absoluta está en el eje del ataque. Aunque América cuenta con Henry Martín y la ‘Pantera’ Zúñiga como opciones ofensivas, el club busca un centro delantero de jerarquía internacional que marque diferencias en los partidos de mayor exigencia. La lesión de Víctor Dávila, quien no será registrado para disputar este semestre salvo un cambio inesperado en el mercado, incrementó la necesidad de incorporar un goleador capaz de asumir el peso ofensivo del equipo.

Otra de las zonas que busca fortalecer el cuerpo técnico es la mitad de la cancha. Las bajas de futbolistas extranjeros como Rodrigo Dourado y Vinícius Lima modificaron la estructura del mediocampo, dejando una mayor responsabilidad en jugadores mexicanos como Erick Sánchez y Alan Cervantes. Aun así, la intención es sumar un mediocampista de contención con experiencia y liderazgo que aporte equilibrio tanto en la recuperación como en la salida del balón.

El frente de ataque también figura entre las prioridades. Brian Rodríguez seguirá siendo una de las principales armas ofensivas del América, pero en Coapa consideran necesario incorporar un volante por izquierda que pueda competir por el puesto o complementar al uruguayo. La idea es encontrar un futbolista desequilibrante, con capacidad para ganar duelos individuales y devolverle profundidad al sistema ofensivo que busca implantar Almada.

La última posición marcada en rojo es la lateral izquierda. Durante el debut frente a Querétaro, el cuerpo técnico recurrió a ajustes como adelantar a Cristian Borja y utilizar a Kevin Álvarez fuera de su perfil habitual, una solución circunstancial que dejó en evidencia la necesidad de contar con un lateral natural para ese sector. La directiva considera que reforzar esa banda permitirá darle mayor equilibrio al equipo en ambas fases del juego.

Mientras el mercado avanza, el panorama deportivo también ofrece noticias positivas para las Águilas. Israel Reyes, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres ya entrenan con mayor intensidad después de su participación en la Copa del Mundo y todo apunta a que podrían tener minutos en la jornada 2 frente al Atlante. Además, Luis Ángel Malagón continúa con su recuperación y ya trabaja junto a los demás porteros, aunque su regreso a las canchas todavía tomaría algunas semanas.

En Coapa existe optimismo por el inicio del proyecto de Guillermo Almada, pero también la convicción de que el equipo todavía está lejos de su versión definitiva. La victoria sobre Querétaro confirmó el potencial del nuevo proceso, aunque tanto la directiva como el cuerpo técnico tienen claro que las cuatro incorporaciones serán determinantes para construir un plantel capaz de pelear por el título del Apertura 2026 y responder a las altas expectativas que siempre acompañan al América.

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