Cruz Azul iría por Juan Brunetta para reforzar la plantilla de Joel Huiqui

Cruz Azul tendría interés de reforzar la plantilla de Joel Huiqui con César Montes y Juan Brunetta previo al final del mercado de fichajes

Cruz Azul tendría en la mira a Juan Brunetta | Imago7

Cruz Azul tendría interés en reforzar la plantilla de Joel Huiqui con César Montes y Juan Brunetta para el Apertura 2026, un par de movimientos importantes en la Liga MX para el reciente campeón del fútbol mexicano. La información trascendió este martes 21, previo al partido de la jornada 2 frente a Puebla, que se disputará en el Estadio Azteca.

De acuerdo con información de nuestro reportero Joel Morales de Claro Sports durante un espacio en Zona Mixta, la directiva de la Máquina Cementera mantiene el objetivo de conseguir el bicampeonato en la Liga MX y, bajo esa meta, el conjunto celeste tendría la intención de reforzar algunas líneas antes del final del mercado de fichajes en el fútbol mexicano.

Con respecto al caso de César Montes, la situación todavía estaría en negociaciones debido a que el Lokomotiv de Moscú habría elevado el precio del futbolista de 29 años, una situación que mantendría en pausa una posible incorporación del defensa central.

Joel Morales informó que Cruz Azul habría contactado a Juan Brunetta y que el jugador argentino se encontraría interesado en unirse al cuadro celeste; sin embargo, el problema del equipo en estos momentos sería la falta de plazas de extranjeros. Para dar el paso, la institución cementera primero necesita liberar un espacio de no formados en México para ir por el fichaje del centrocampista ofensivo.

Otro de los movimientos que esperaría Cruz Azul sería una posible venta de Erik Lira al balompié europeo; sin embargo, hasta este momento no existiría una oferta formal sobre la mesa de la institución, pese a que el jugador de 26 años se convirtió en una de las piezas fundamentales de la selección mexicana en el Mundial 2026 de este verano. Por ahora, sólo existirían algunos sondeos provenientes de Dinamarca y Países Bajos, aunque nada en concreto.

La Máquina también tendría la intención de renovar a Gabriel Matías Fernández y, por el momento, ambas partes se encontrarían interesadas en cerrar el trato, en otro de los movimientos que prepara la directiva para completar la plantilla de Joel Huiqui en este Apertura 2026.

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