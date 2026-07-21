La difícil decisión de Batista en Costa Rica, sobre Keylor Navas

¿Seguirá a pesar de la renovación que se viene?

Keylor Navas definirá su futuro en los próximos días (Reuters)

La selección de Costa Rica afronta un segundo semestre decisivo pensando en el futuro. Con las eliminatorias rumbo al Mundial 2030 cada vez más cerca y la necesidad de iniciar un recambio generacional, el director técnico Fernando Batista ya trabaja junto a su cuerpo técnico en la planificación de un nuevo ciclo, en el que deberá tomar decisiones importantes respecto a varios referentes históricos. Entre ellas, una sobresale por encima del resto: el futuro de Keylor Navas con la camiseta de la “Tricolor”.

El entrenador argentino tiene claro que el seleccionado necesita comenzar una renovación progresiva de su plantel. La intención es darles espacio a jóvenes futbolistas que puedan consolidarse durante los próximos años, sin perder de vista la competitividad inmediata del equipo. Sin embargo, Batista también entiende que hay determinados jugadores cuya experiencia continúa siendo un activo muy valioso para acompañar ese proceso.

Ese es precisamente el caso de Keylor Navas. A sus 39 años, el arquero continúa compitiendo al máximo nivel y mantiene un rendimiento que lo sigue ubicando entre los mejores porteros de la región. Además de su actualidad deportiva, el cuerpo técnico considera que su liderazgo dentro y fuera del campo puede resultar fundamental para guiar a las nuevas generaciones que comienzan a ganarse un lugar en la selección costarricense.

Consultado sobre el tema, Batista dejó en claro que todavía no existe una decisión definitiva y que antes de cualquier resolución buscará mantener una conversación personal con el histórico guardameta. El entrenador considera que una figura de la magnitud de Navas merece participar de la decisión sobre su continuidad en el proyecto deportivo.

“Primero, porque se merece mi respeto a su trayectoria; segundo, porque está en un nivel muy bueno. Así que bueno, seguramente en poco tiempo, en algún momento tendremos una charla y veremos también lo que quiere él para la selección”, expresó el seleccionador, dejando abierta la puerta para que el arquero continúe formando parte del equipo nacional.

Batista profundizó aún más en su postura y destacó la dimensión histórica del exguardameta del Real Madrid. “Keylor tiene mis respetos porque es el mejor jugador de la historia de Costa Rica. Hoy está en actividad, así que seguramente en algún momento hablaremos. Nosotros hemos iniciado un proceso de ver a algunos jugadores jóvenes proyectando el próximo Mundial, pero seguramente en algún momento mantendremos una charla”, afirmó.

Las declaraciones del técnico reflejan el delicado equilibrio que intenta mantener Costa Rica entre el presente y el futuro. Mientras la renovación del plantel ya está en marcha, figuras como Keylor Navas continúan siendo consideradas piezas importantes por su experiencia, jerarquía y liderazgo. Todo indica que la decisión final no dependerá únicamente del cuerpo técnico, sino también de la voluntad del propio arquero, cuya historia con la selección lo convierte en una de las mayores leyendas del deporte costarricense.

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