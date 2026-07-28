El largo periodo de inactividad que espera a Chicharito rumbo a su regreso antes de debutar con Atlético Dallas

Chicharito podría debutar con Atlético Dallas tras casi 18 meses sin jugar oficialmente y con el reto de recuperar ritmo competitivo

Chicharito vuelve a Estados Unidos con el reto de recuperar su mejor nivel. Reuters

Javier ‘Chicharito’ Hernández se prepara para incorporarse al Atlético Dallas en 2027, pero su debut llegaría después de una inactividad cercana al año y medio. Su último partido oficial fue el 30 de noviembre de 2025 con Chivas ante Cruz Azul, por lo que el delantero mexicano tendrá como principal reto recuperar ritmo de competencia, condición física e intensidad antes de volver a jugar.

Hernández tendría 39 años al comenzar la temporada 2027 y afrontará una nueva experiencia en Estados Unidos, donde ya destacó con LA Galaxy. Atlético Dallas apuesta por su trayectoria y su impacto mediático, mientras el atacante buscará demostrar que todavía puede competir después de cerca de 18 meses sin actividad oficial. LEE LA NOTA COMPLETA

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