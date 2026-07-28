Mbappé rompe el silencio tras quedarse sin la Copa del Mundo

El delantero publicó una carta expresando su dolor por no obtener el trofeo colectivo pese a ganar la Bota de Oro. Asumió responsabilidad ante los aficionados y defendió el esfuerzo grupal

El galo quería volver a brillar en una final de Copa del Mundo | Reuters

El desenlace del Mundial 2026 dejó a Francia lejos del objetivo que se había marcado antes del torneo. La selección dirigida por Didier Deschamps no logró disputar la final y Kylian Mbappé, capitán y ganador de la Bota de Oro, recurrió a sus redes sociales para compartir una carta en la que habló sobre la eliminación, el respaldo de los aficionados y el futuro del equipo nacional.

Francia avanzó hasta las semifinales, instancia en la que perdió 2-0 ante España, selección que después conquistó el título. Los Bleus tampoco pudieron quedarse con el tercer puesto, pues fueron derrotados por Inglaterra en su último compromiso de la competencia.

Días después de terminar el Mundial, Mbappé reconoció que el resultado dejó una herida entre los integrantes del plantel. “No nos llevamos a casa un trofeo colectivo. Duele, y dolerá durante un tiempo”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

El atacante terminó el campeonato como máximo goleador y recibió la Bota de Oro. Sin embargo, explicó que el reconocimiento individual habría tenido otro significado si hubiera sido acompañado por la Copa del Mundo. “Estoy orgulloso de haber ganado la Bota de Oro, pero habría significado mucho más con la Copa del Mundo a su lado”, señaló.

Mbappé también asumió parte de la responsabilidad por el cierre del torneo y admitió que los aficionados esperaban otro resultado. “Quizá les debíamos un final mejor”, expresó antes de defender el trabajo realizado por el grupo durante cada una de las fases de la competencia.

El capitán francés aseguró que sus goles fueron consecuencia del esfuerzo colectivo. En su mensaje agradeció los movimientos, los pases y el respaldo de sus compañeros, y afirmó que la Bota de Oro también pertenece al resto del equipo por su participación a lo largo del Mundial.

El futbolista recordó que desde niño soñaba con disputar este torneo. Tras competir en tres ediciones, ganar una Copa del Mundo y ejercer como capitán de Francia, sostuvo que las experiencias vividas permanecerán como parte de su trayectoria dentro de la selección.

Mbappé cerró su carta con un mensaje dirigido a los seguidores franceses y agradeció que mantuvieran su apoyo incluso durante los momentos de mayor dificultad. “La historia continúa”, afirmó el delantero, quien aseguró que el camino de Francia no terminó con este resultado y que volverán a buscar nuevos objetivos en las próximas competencias.

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