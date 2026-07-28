Un oro más para Colombia: Oscar Rodríguez domina el bowling individual
El deportista del Equipo Bogotá dijo presente en el Sebelén Bowling Center para darle una alegría al país.
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Este lunes 27 de julio ha sido un día para la alegría colombiana en medio de la disputa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. A la cantidad de medallas y victorias, se sumó la de Oscar Rodríguez, en el bowling individual le dio una presea dorada más para la delegación ‘cafetera’.
Bowling individual hombres
En el Sebelén Bowling Center, el jugador del Equipo Bogotá llegó a un total de 1,487 pines, repartidos de la siguiente manera:
- Primer turno: 256.
- Segundo turno: 300.
- Tercer turno: 238.
- Cuarto turno: 247.
- Quinto turno: 235.
- Sexto turno: 211.
Rodríguez dominó la lucha por el oro de principio a fin, lo que lo hizo acreedor de la presea en medio de 60 competidores más que estaban inscritos. El podio de la jornada lo completaron: Rodolfo Andrés Monacelli con 1.418 pines, con la medalla de plata; el tercer lugar finalmente fue para Francisco Alejandro Prats, representante de República Dominicana con el bronce.