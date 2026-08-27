Chucky Lozano, en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el San Diego FC vs LA Galaxy

San Diego FC y LA Galaxy pelean por salir de los últimos lugares de la Conferencia Oeste de la MLS con un partido desde el Snapdragon Stadium

¿Dónde ver en vivo online el San Diego FC vs LA Galaxy de la MLS? | Claro Sports

San Diego FC y LA Galaxy se medirán este fin de semana en un partido que reúne dos de los proyectos más atractivos de la MLS en California. El Snapdragon Stadium será el escenario de un nuevo capítulo entre ambos clubes, con puntos importantes en juego y una historia reciente que añade interés al encuentro. La presencia de Hirving ‘Chucky’ Lozano le da un toque especial al partido, pues el delantero mexicano podría volver al estadio que alguna vez fue su casa después de su polémica salida.

El reencuentro también representa una nueva etapa para Lozano, quien ahora defiende los colores del Galaxy tras su salida de San Diego. Su regreso promete una recepción particular por parte de una afición que lo convirtió en uno de los primeros referentes de la franquicia. Entre recuerdos, emociones y una rivalidad que poco a poco gana fuerza, el partido ofrece todos los ingredientes para una noche especial en el sur de California, con Chucky como uno de los grandes protagonistas.

San Diego FC vs LA Galaxy: fecha, hora y dónde ver en vivo a Hirving ‘Chucky’ Lozano en la MLS 2026

La emoción de la MLS continúa con el partido entre San Diego FC y LA Galaxy, una cita clave de este sábado 29 de agosto en la pelea por acercarse a la zona de clasificación de la Conferencia Oeste. Desde el Snapdragon Stadium, ambos equipos buscarán tres puntos de gran valor en una recta final de temporada que promete máxima intensidad.

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México : 20:30 horas.

: 20:30 horas. Centroamérica : 20:30 horas.

: 20:30 horas. Estados Unidos: 22:30 horas ET y 19:30 horas PT.

22:30 horas ET y 19:30 horas PT. Colombia : 21:30 horas.

: 21:30 horas. Argentina: 23:30 horas.

Chucky Lozano en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el San Diego FC vs LA Galaxy?

San Diego FC y LA Galaxy llegan al partido separados por apenas un punto, una muestra de lo apretada que está la lucha en la Conferencia Oeste. San Diego ocupa el puesto 11 con 27 unidades, mientras que el equipo galáctico aparece en el lugar 12 con 26, por lo que ambos necesitan sumar para mantener viva la pelea por un lugar en la zona de clasificación. El conjunto de Mikey Varas llega con el ánimo en alto después de golear 3-0 a Colorado Rapids y de conseguir un triunfo de peso por 1-0 ante Los Angeles FC. Además, el Snapdragon Stadium se ha convertido en su mejor aliado, con cuatro victorias consecutivas como local. Onni Valakari, Elias Achouri y Gabriel Pirani también llegan con confianza tras marcar en el último partido de liga.

Del otro lado, LA Galaxy encara el compromiso con la necesidad de recuperar regularidad. El empate 2-2 ante CF Montréal dejó un sabor amargo y extendió una racha de cinco partidos con una sola victoria, tres empates y una derrota. A este panorama se suma una baja importante: JT Marcinkowski vio la tarjeta roja ante Montréal y no podrá defender el arco ante San Diego, por lo que Novak Mićović tendrá su oportunidad bajo los tres postes. El conjunto angelino ha mostrado capacidad para competir lejos de casa, pero el momento favorece a San Diego FC. Con la clasificación tan apretada, un triunfo en este partido puede representar mucho más que tres puntos: puede marcar un giro importante en la pelea por los playoffs.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

De acuerdo con las cuotas de Caliente MX, San Diego FC parte como favorito para quedarse con la victoria ante LA Galaxy, con un momio de -118. El empate aparece con +295, mientras que el triunfo del conjunto angelino ofrece +270. La diferencia entre las cuotas refleja una ventaja clara para San Diego en el mercado principal, aunque no se trata de un escenario que descarte por completo una sorpresa de los Galácticos. En términos de probabilidad implícita, el -118 coloca al cuadro del futbolista mexicano alrededor del 54% antes de considerar el margen de la casa, por lo que las apuestas respaldan su condición de favorito.

En el mercado de goles, las cuotas apuntan a un escenario más cerrado. La línea de 2.5 goles presenta una diferencia importante entre las opciones que compartiste: una cuota de -223 implica una expectativa mucho mayor hacia ese resultado, mientras que el +170 representa una probabilidad implícita cercana al 37%. Por ello, si la intención es destacar el pronóstico de más de 2.5 goles en +170, esta opción aparece como una apuesta de mayor riesgo, pero también con un retorno potencialmente más alto. En conjunto, las cuotas dibujan un partido con San Diego FC como principal candidato al triunfo y con margen para un encuentro de al menos tres anotaciones.

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