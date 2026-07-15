Inter Miami celebra el tercer aniversario de la llegada de Leo Messi

En el verano del 2023, el astro argentino dejó el fútbol europeo para llegar a ‘las garzas’ y cambiar la historia del club del sur de la Florida

Inter Miami festeja el tercer aniversario de la llegada de Leo Messi | Imago7

El 15 de julio de 2023 es la fecha en la que cambió el destino del Inter Miami. Ese día, Lionel Andrés Messi Cuccitini decidió dejar el fútbol europeo tras su paso por el PSG y aterrizó en la MLS. Nada fue igual en el club desde entonces.

“Hace tres años empezó un capítulo que sigue haciendo historia”, publicó Inter Miami en sus redes sociales, recordando al 10 argentino que les llevó a ganar la Leagues Cup de inmediato, además de tener récords de goles y otros premios, además de la primera liga en la historia del club. Lee la nota completa en este enlace.

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