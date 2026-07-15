¡Guerra en Atlanta! Argentina silencia el himno de Inglaterra y los ingleses responden con abucheos

Aficionados de ambas selecciones intercambiaron cánticos y silbidos antes de la semifinal disputada en Atlanta

Abucheos en los Himnos en el Inglaterra vs Argentina | Reuters

La ceremonia de los himnos nacionales quedó marcada por abucheos y cánticos antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. Los incidentes se produjeron en las tribunas del estadio de Atlanta, minutos antes del inicio del encuentro que definirá al segundo finalista del torneo.

Como Inglaterra apareció administrativamente como local, el “God Save the King” fue interpretado primero. Durante su reproducción, miles de seguidores argentinos comenzaron a cantar “el que no salta es un inglés”, por lo que la música y las voces de los aficionados británicos tuvieron poca presencia en el sonido ambiente del inmueble.

Los seguidores ingleses respondieron cuando comenzó el himno de Argentina. Desde distintos sectores se escucharon silbidos y gritos, aunque los aficionados de la Albiceleste continuaron cantando y acompañaron la interpretación desde las gradas.

¡NO SE RESPETARON EN SUS HIMNOS! 😱



Aficionados de Inglaterra y Argentina, no guardaron respeto en los himnos del rival. pic.twitter.com/0rqj9i8PHS — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 15, 2026

La presencia argentina fue superior en varios sectores del estadio, de acuerdo con las imágenes de la transmisión. Las banderas celestes y blancas ocuparon gran parte de las tribunas, mientras los seguidores ingleses se concentraron en las zonas asignadas por la organización.

La tensión también llegó al terreno de juego durante los primeros minutos. Leandro Paredes tuvo un contacto con Jude Bellingham después de soltar el balón, mientras que una acción posterior entre Enzo Fernández y Elliot Anderson provocó el primer enfrentamiento entre jugadores.

Bellingham y Paredes volvieron a encararse durante esa discusión, aunque el árbitro controló la situación y reanudó el partido. Las acciones ocurrieron dentro de los primeros dos minutos del encuentro.

Argentina e Inglaterra llegaron a esta semifinal con cinco enfrentamientos previos en Copas del Mundo. El historial registra tres victorias inglesas, un triunfo argentino y un empate que terminó con clasificación de la Albiceleste en penaltis durante Francia 1998.

El ganador del partido avanzará a la final del Mundial 2026 contra España, que eliminó 2-0 a Francia en la primera semifinal. El duelo por el título se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Te puede interesar: