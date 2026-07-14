Inter Miami pesca en la Liga de Costa Rica a su primer fichaje de verano: el ecuatoriano Fricio Caicedo

El defensa de 18 años llega a préstamo hasta 2027 proveniente del Moravia de la liga tica

Fricio Caicedo, nuevo jugador de Inter Miami | Cortesía Inter Miami

Inter Miami anunció el martes 14 de julio a su primer fichaje de verano, a quien ‘pescaron’ de la Liga de Costa Rica. Se trata del defensa ecuatoriano Fricio Caicedo, de 18 años, quien llega a préstamo desde el FC Moravia. Es el primer fichaje de Inter Miami de este mercado de verano en la MLS.

Previo al inicio de la temporada 2026, Inter Miami sumó a varios jugadores, incluyendo a Facundo Mura, Dayne St. Clair, Micael, Tadeo Allende y Germán Berterame, pero no habían movido ficha este verano. De hecho, el único movimiento era la venta definitiva de Benja Cremaschi al Parma.

El contrato de Caicedo con Inter Miami es hasta el final de la Sprint Season 2027 de MLS, la campaña abreviada del próximo año que permitirá a la liga ajustar el calendario para ir a la par del resto de las principales ligas del mundo. Por su edad, el ecuatoriano es elegible para ocupar una plaza de Iniciativa Sub-22.

Caicedo, de 18 años, se une a Inter Miami como uno de los grandes prospectos defensivos de Ecuador, país que en el pasado reciente ha desarrollado a futbolistas como Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán. Con una estatura de 1.96 metros, el defensor central zurdo fue formado en la academia de LDU Quito, donde además pasó una temporada con la categoría sub 20 del club antes de su paso por Costa Rica.

Fricio Caicedo usará el número 15 en Inter Miami | Cortesía Inter Miami

“Fricio es un jugador joven, con mucho potencial y una gran proyección. Estamos muy contentos de que se sume al proyecto. Creemos que este es un entorno ideal para que pueda seguir creciendo, evolucionando como jugador y demostrar progresivamente todo su nivel. Es un jugador que destaca por su potencia física, su fortaleza en el juego aéreo y su velocidad para disputar balones divididos”, comentó el director deportivo de Inter Miami, Alberto Marrero, en un comunicado emitido por el club.

Caicedo ha representado a Ecuador en categorías juveniles y fue convocado por Sebastián Beccacece para formar parte de los duelos de preparación previo al Mundial 2026. El defensa realizó su debut internacional como sustituto en la segunda mitad de la victoria de Ecuador 2-1 ante Arabia Saudita.

“Mis objetivos son jugar, tener minutos, ser titular y ganar muchos trofeos”, dijo Caicedo en el comunicado. “Vine a Miami porque mi deseo era estar al lado de Messi, que es el mejor del mundo, sin duda. Vengo a hacer historia aquí y a demostrar lo que soy”.

Inter Miami vuelve de la pausa mundialista el miércoles 22 de julio, cuando reciban al Chicago Fire en el Nu Stadium, en el que será el primer partido de visitante de Lewandowski con el equipo de la Ciudad de los Vientos. Tras ese compromiso, viajan a Canadá para medirse al CF Montreal el 25 de julio y reciben al Columbus Crew el 1 de agosto, su último partido de la MLS antes de la Leagues Cup, en la que jugarán ante el Atlético de San Luis, Monterrey y León.

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