James Rodríguez en Minnesota: ¿acierto o riesgo rumbo al Mundial 2026?

El creativo ya tuvo su debut en la Major League Soccer, pero los ‘Toons’ estuvieron muy por debajo de las expectativas.

James Rodríguez con el Minnesota United | REUTERS

James Rodríguez tuvo las primeras impresiones en su nuevo equipo, el Minnesota United, en la cuarta jornada de la Major League Soccer. El ’10’ de la Selección Colombia aguantó una inactividad de 117 días, recordando su paso por el León de México sin mucho éxito. Llegó con bombos y platillos a un equipo aparentemente modesto en comparación con otras franquicias de los Estados Unidos.

Sin embargo, el estreno del creativo se dio en un contexto de pesadilla. Su equipo perdía 5-0 fuera de casa ante los Vancouver Whitecaps, hasta que ingresó y recibió el sexto gol que le bajó la persiana al asunto. Durísima noticia que llamó poderosamente la atención.

James Rodriguez con Minnesota United / Rich Lam / Getty Images via AFP.

Dentro de lo positivo, se marcó un hito en el fútbol de Norteamérica. Es la primera vez en la historia de la competición que dos botas de oro mundialistas se ven las caras: James se reencontró con Thomas Müller, con quien compartió camerinos en el Bayern Munich hace algunos años. La coincidencia no deja de lado el escandaloso desliz.

Poco pudo contribuir el ’10’ en un juego ya desnaturalizado en su totalidad. Le queda seguir cumpliendo con su adaptación a una liga nueva para él, anotando que si bien registró una suplencia previamente, no pudo tener el inicio de temporada ideal por cuenta de retrasos en la visa de trabajo, así como una contusión que postergó el debut. Néstor Lorenzo toma nota, aunque seguro hay dilemas sobre su protagonismo en Selección Colombia.

¿La mejor decisión?

Lo más importante era hallar un club donde obtuviera el rodaje para llegar al Mundial. Es incierto lo que suceda de aquí a junio, pero algo sí es claro: la nómina del Minnesota United no es la más competitiva de la Major League Soccer. Hay otros favoritos, aunque se trata de una institución que va creciendo con el paso del tiempo.

Se cuenta con el antecedente de un boleto a las semifinales de su conferencia. No obstante, hablar de un título va más allá de la realidad, aunque todo puede pasar en un deporte tan impredecible. El creativo, pese a no querer regresar a Colombia, halló club en Estados Unidos y aseguró un nuevo trabajo, por lo menos, hasta la cita mundialista.

Para Lorenzo queda un asunto pendiente. Sí o sí, para los próximos amistosos, tendrá que buscar variantes sin James Rodríguez en el campo. Es claramente el “diferente” de la Selección Colombia, además de su titularidad garantizada para el “último baile” con la ‘Tricolor’, esto siempre y cuando logre el rodaje potable para acudir a una cita de esa magnitud.

El Minnesota quedó en la 13° posición de la Conferencia Oeste con cuatro partidos jugados y la misma cantidad de puntos. Su próximo duelo será de local, el 22 de marzo, frente al Seattle Sounders por una fecha más de la competición norteamericana.

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