Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 13 al 15 de marzo de 2026

Fue un fin de semana de mucha acción para los cafeteros de habitual convocatoria a tres meses del inicio del Mundial.

Luis Díaz, con el Bayern. – Thilo Schmuelgen, Reuters.

Ya quedan menos de tres meses para que inicie el Mundial de 2026. Es un momento trascendental para que la Selección Colombia defina el listado de jugadores que estará en el evento más importante del fútbol. Este fin de semana estuvo marcado por la acción y la alta intensidad para los futbolistas cafeteros en sus clubes.

El caso que más llamó la atención fue el de Luis Díaz, que anotó un gol fundamental para el Bayern, pero se fue expulsado en medio de una polémica con el árbitro. Además, hay que destacar la anotación de Ríchard Ríos con Benfica y que James Rodríguez sumó sus primeros minutos con Minnesota United.

Porteros

Álvaro Montero: fue titular y jugó todo el partido con Vélez Sarsfield en el triunfo 0-2 sobre Platense por la Liga Argentina.

fue titular y jugó todo el partido con Vélez Sarsfield en el triunfo 0-2 sobre Platense por la Liga Argentina. Camilo Vargas: estuvo el tiempo completo con Atlas en el empate 1-1 como visitante frente a Toluca en la Liga MX.

estuvo el tiempo completo con Atlas en el empate 1-1 como visitante frente a Toluca en la Liga MX. David Ospina: actuó el juego completo con Atlético Nacional en el triunfo 2-0 sobre Llaneros en la Liga BetPlay Dimayor.

Defensores

Álvaro Angulo: fue titular y jugó 56 minutos con Pumas en el empate 2-2 como local ante Cruz Azul por la Liga MX.

fue titular y jugó 56 minutos con Pumas en el empate 2-2 como local ante Cruz Azul por la Liga MX. Carlos Cuesta: está lesionado y no fue convocado con Vasco Da Gama para el empate como visitante 3-3 frente a Cruzeiro en el Brasileirao.

está lesionado y no fue convocado con Vasco Da Gama para el empate como visitante 3-3 frente a Cruzeiro en el Brasileirao. Daniel Muñoz: tiene una lesión de hombro y no estuvo con Crystal Palace en el empate 0-0 como local ante Leeds en la Premier League.

tiene una lesión de hombro y no estuvo con Crystal Palace en el empate 0-0 como local ante Leeds en la Premier League. Dávinson Sánchez: estuvo en tiempo completo con Galatasaray en la victoria 3-0 sobre Basaksehir en la Super Lig.

estuvo en tiempo completo con Galatasaray en la victoria 3-0 sobre Basaksehir en la Super Lig. Jhon Lucumí : estuvo todo el partido con Bologna en el triunfo 0-1 contra Sassuolo en la Serie A.

: estuvo todo el partido con Bologna en el triunfo 0-1 contra Sassuolo en la Serie A. Johan Mojica: fue titular, recibió tarjeta amarilla y jugó 84 minutos con Mallorca en la victoria 2-1 sobre Espanyol en LaLiga.

fue titular, recibió tarjeta amarilla y jugó 84 minutos con Mallorca en la victoria 2-1 sobre Espanyol en LaLiga. Santiago Arias: Independiente de Avellaneda no tuvo acción el fin de semana.

Independiente de Avellaneda no tuvo acción el fin de semana. Yerry Mina: actuó el primer tiempo con Cagliari en la derrota 3-1 ante Pisa en la Serie A.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: jugó el encuentro completo con Racing de Santander en el triunfo 1-2 sobre Cultural Leonesa en LaLiga de segunda división.

jugó el encuentro completo con Racing de Santander en el triunfo 1-2 sobre Cultural Leonesa en LaLiga de segunda división. James Rodríguez: fue suplente e ingresó al 65′ con Minnesota United en la derrota 6-0 ante Vancouver Whitecaps en la MLS.

fue suplente e ingresó al 65′ con Minnesota United en la derrota 6-0 ante Vancouver Whitecaps en la MLS. Jéfferson Lerma: jugó el partido entero con Crystal Palace en el empate 0-0 como local ante Leeds en la Premier League.

jugó el partido entero con Crystal Palace en el empate 0-0 como local ante Leeds en la Premier League. Jhon Arias: fue titular y jugó 71 minutos con Palmeiras en la victoria 1-0 sobre Mirassol en el Brasileirao.

fue titular y jugó 71 minutos con Palmeiras en la victoria 1-0 sobre Mirassol en el Brasileirao. Juan Camilo Portilla: estuvo el primer tiempo con Athletico Paranaense en la derrota 3-2 ante Fluminense en el Brasileirao.

estuvo el primer tiempo con Athletico Paranaense en la derrota 3-2 ante Fluminense en el Brasileirao. Kevin Castaño: ingresó al 73′ con River Plate en el triunfo 2-0 sobre Sarmiento de Junín en la Liga Argentina.

ingresó al 73′ con River Plate en el triunfo 2-0 sobre Sarmiento de Junín en la Liga Argentina. Ríchard Ríos: jugó todo el partido, fue amonestado y anotó un gol con Benfica en la victoria 1-2 frente Arouca en la Primeira Liga.

jugó todo el partido, fue amonestado y anotó un gol con Benfica en la victoria 1-2 frente Arouca en la Primeira Liga. Yáser Asprilla: permaneció como suplente con Galatasaray en la victoria 3-0 sobre Basaksehir en la Super Lig.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: fue inicialista y jugó 62 minutos con Vasco Da Gama en el empate como visitante 3-3 frente a Cruzeiro en el Brasileirao.

fue inicialista y jugó 62 minutos con Vasco Da Gama en el empate como visitante 3-3 frente a Cruzeiro en el Brasileirao. Jhon Córdoba: jugó todo el partido con Krasnodar en el triunfo 1-2 sobre Sochi en la Liga Premier.

jugó todo el partido con Krasnodar en el triunfo 1-2 sobre Sochi en la Liga Premier. Johan Carbonero: estuvo el tiempo completo con Internacional de Porto Alegre en la derrota 0-1 ante Bahía en el Brasileirao.

estuvo el tiempo completo con Internacional de Porto Alegre en la derrota 0-1 ante Bahía en el Brasileirao. Jorge Carrascal: jugó 87 minutos con Flamengo en la victoria 0-3 sobre Botafogo en el Brasileirao.

jugó 87 minutos con Flamengo en la victoria 0-3 sobre Botafogo en el Brasileirao. Luis Díaz: anotó un gol y fue expulsado al 85′ con Bayern en el empate 1-1 como visitante frente a Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

anotó un gol y fue expulsado al 85′ con Bayern en el empate 1-1 como visitante frente a Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Luis Javier Suárez: Sporting de Portugal no tuvo acción el fin de semana.

Sporting de Portugal no tuvo acción el fin de semana. Rafael Santos Borré: estuvo el tiempo completo con Internacional de Porto Alegre en la derrota 0-1 ante Bahía en el Brasileirao.

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