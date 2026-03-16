Técnico del Minnesota lamenta las circunstancias del debut de James Rodríguez

29 minutos jugó el futbolista colombiano, que espera el llamado de Néstor Lorenzo para los amistosos de marzo.

James Rodríguez debuta con el Minnesota / Anne-Marie Sorvin-Imagn Images.

Minnesota United FC nada que levanta cabeza, el equipo estadounidense cayó vergonzosamente este domingo 6-0 a manos del Vancouver Whitecaps. El cuadro canadiense se dio un festín con goles de Sebastian Berhalter, Brian White en 2 oportunidades, Mathias Laborda, Emmanuel Sabbi y Cheikh Sabaly.

El equipo de Thomas Müller ahora es líder de la Conferencia Oeste con 12 puntos, seguido de Los Ángeles FC con los mismos puntos, pero con menos gol diferencia. En la otra orilla Minnesota no goza de la misma actualidad, es puesto 13 del casillero con solamente 4 puntos en 4 presentaciones.

Punto aparte se dio el anhelado debut de James Rodríguez con el cuadro estadounidense. En una situación negativa el colombiano volvió a jugar después de 117 días, ya que ingresó al terreno de juego al minuto 65, cuando el encuentro ya estaba 5-0 en contra del Minnesota. Su técnico habló sobre la corta actuación del cucuteño.

“Fue un buen debut”

“Se nota la calidad que tiene con el balón y su habilidad para encontrar a sus compañeros. Ve el juego a otra velocidad, ve las cosas antes que muchos otros jugadores, y tiene la calidad técnica necesaria para involucrar a sus compañeros en el juego. Creo que lo hizo bien”, sentenció Cameron Knowles en rueda de prensa.

“Obviamente, es una lástima que lo estemos incorporando en estas circunstancias. Hubiéramos preferido que entrara y nos ayudara a ganar el partido. Pero fue un buen debut”, añadió a su relato el neozelandés.

6 días tendrá Cameron Knowles para preparar el próximo encuentro, el cual será ante Seattle Sounders el domingo 22 de marzo de local; luego jugará ante Los Ángeles Galaxy el 4 de abril. El estratega también podrá analizar si James Rodríguez puede tener su primera titularidad con el equipo.

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